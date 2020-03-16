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Лидеры G7 назвали пандемию COVID-19 глобальным кризисом здравоохранения

Главы государств-членов «Большой семерки» договорились дать глобальный ответ пандемии коронавируса и охарактеризовали ее как глобальный кризис здравоохранения
Урсула фон дер Лейен и Чарльз Мишель ​после видеоконференции с лидерами G7   (Фото: livier Matthys / AP)

Страны «Большой семерки» будут совместно работать над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции, включая соответствующие меры пограничного контроля и меры стимулирования их экономик. Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы стран G7 приняли после внеочередного саммита, прошедшего в форме видеоконференции. Документ опубликован на сайте президента Соединенных Штатов.

«Мы, лидеры «Большой семерки», признаем, что пандемия COVID19 — это человеческая трагедия и глобальный кризис здравоохранения, который также создает серьезные риски для мировой экономики. Мы полны решимости сделать все необходимое для обеспечения решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий», — говорится в заявлении.

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«Действуя сообща, мы будем работать над устранением медицинских и экономических рисков, вызванных пандемией COVID-19, и создадим условия для мощного восстановления мощного, устойчивого экономического роста и процветания», — заверили лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Японии.

Предусматривается обмен информацией в режиме реального времени об исследованиях и разработках средств борьбы с пандемией, «не оставляя никакого географического вакуума», а также запуск совместных исследовательских проектов и совместное использование средств для быстрой разработки, производства и распространения методов лечения и вакцин. «Мы приложим все усилия для того, чтобы увеличить доступность медицинского оборудования там, где оно наиболее необходимо», — заверили участники саммита.

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Страны «семерки» будут также совместно бороться с экономическими последствиями пандемии. «Для этого мы мобилизуем весь спектр инструментов, включая монетарные и фискальные меры, а также целенаправленные действия, направленные на немедленную и максимально возможную поддержку наиболее пострадавших работников, компаний и секторов. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса и работающих семей», — говорится в заявлении.

Лидер обратились к Центробанкам и министерствам финансов с призывом в реальном времени обмениваться информацией и обеспечивать усилия для поддержания экономической и финансовой стабильности с тем, чтобы содействовать восстановлению и росту экономик.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что на 16 марта запланированы внеочередные переговоры на высшем уровне лидеров G7 в форме видеоконференции.

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«Мы договорились организовать внеочередной саммит лидеров по видеосвязи в понедельник по COVID-19. Мы будем координировать усилия, направленные на исследования для создания вакцины и способов лечения, и работать над экономическим и финансовым ответом», — заявил накануне президент Франции Эммануюэль Макрон.

Руководство Евросоюза обратилось к странам Европы с призывом предпринимать скоординированные усилия по борьбе с коронавирусом и обеспечить прозрачность ограничительных мер, с тем, чтобы они не наносили ущерба экономикам.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, «Большая семерка», здравоохранение
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