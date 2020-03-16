Лидеры G7 назвали пандемию COVID-19 глобальным кризисом здравоохранения

Главы государств-членов «Большой семерки» договорились дать глобальный ответ пандемии коронавируса и охарактеризовали ее как глобальный кризис здравоохранения

Урсула фон дер Лейен и Чарльз Мишель ​после видеоконференции с лидерами G7 (Фото: livier Matthys / AP)

Страны «Большой семерки» будут совместно работать над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции, включая соответствующие меры пограничного контроля и меры стимулирования их экономик. Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы стран G7 приняли после внеочередного саммита, прошедшего в форме видеоконференции. Документ опубликован на сайте президента Соединенных Штатов.

«Мы, лидеры «Большой семерки», признаем, что пандемия COVID19 — это человеческая трагедия и глобальный кризис здравоохранения, который также создает серьезные риски для мировой экономики. Мы полны решимости сделать все необходимое для обеспечения решительных глобальных ответных мер на основе более тесного сотрудничества и более тесной координации наших усилий», — говорится в заявлении.

«Действуя сообща, мы будем работать над устранением медицинских и экономических рисков, вызванных пандемией COVID-19, и создадим условия для мощного восстановления мощного, устойчивого экономического роста и процветания», — заверили лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Италии и Японии.

Предусматривается обмен информацией в режиме реального времени об исследованиях и разработках средств борьбы с пандемией, «не оставляя никакого географического вакуума», а также запуск совместных исследовательских проектов и совместное использование средств для быстрой разработки, производства и распространения методов лечения и вакцин. «Мы приложим все усилия для того, чтобы увеличить доступность медицинского оборудования там, где оно наиболее необходимо», — заверили участники саммита.