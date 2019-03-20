Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России

В санкционный список Киева впервые попали издательства, а также интернет-площадки, где можно купить электронные версии российских книг, такие как «Лабиринт» и «ЛитРес»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Крупные издательские дома России впервые попали под украинские санкции, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), опубликованного на сайте президента Украины.

В общей сложности под санкциями за активную поддержку «агрессивным действиям против Украины» оказались 294 компании и 848 граждан России.

В число российских издательств, которые попали под ограничительные меры, — крупнейшая в России издательская группа «Эксмо — АСТ», издательства «Питер», «Яуза», «Вече» и «Центрполиграф», а также «Алгоритм» и «Книжный мир». В списке фигурируют также онлайн-магазин «Лабиринт» и сервис продажи электронных книг «ЛитРес». В документе также говорится, что украинские интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к сайту Ozon.ru.

Санкции против российских издательств введены на три года и предусматривают ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, меры по предотвращению вывода капитала за пределы Украины, а также другие санкции, «соответствующие принципам их применения».

Комментируя в разговоре с РБК включение группы «Эксмо — АСТ» в санкционный список, ее президент Олег Новиков сообщил, что с экономической точки зрения это неприятно, но некритично. «Украинский рынок занимает порядка 1% от общего объема наших продаж», — отметил он.