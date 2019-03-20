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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России
В санкционный список Киева впервые попали издательства, а также интернет-площадки, где можно купить электронные версии российских книг, такие как «Лабиринт» и «ЛитРес»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Крупные издательские дома России впервые попали под украинские санкции, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), опубликованного на сайте президента Украины.

В общей сложности под санкциями за активную поддержку «агрессивным действиям против Украины» оказались 294 компании и 848 граждан России.

В число российских издательств, которые попали под ограничительные меры, — крупнейшая в России издательская группа «Эксмо — АСТ», издательства «Питер», «Яуза», «Вече» и «Центрполиграф», а также «Алгоритм» и «Книжный мир». В списке фигурируют также онлайн-магазин «Лабиринт» и сервис продажи электронных книг «ЛитРес». В документе также говорится, что украинские интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к сайту Ozon.ru.

Санкции против российских издательств введены на три года и предусматривают ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, меры по предотвращению вывода капитала за пределы Украины, а также другие санкции, «соответствующие принципам их применения».

Комментируя в разговоре с РБК включение группы «Эксмо — АСТ» в санкционный список, ее президент Олег Новиков сообщил, что с экономической точки зрения это неприятно, но некритично. «Украинский рынок занимает порядка 1% от общего объема наших продаж», — отметил он.

Как рассказал Новиков, на ввозимые на территорию Украины книги российские издательства ранее получали разрешение, и, таким образом, власти страны могли отсекать издания, если видели в них антиукраинскую направленность. «Поэтому, на мой взгляд, это сделано в рамках вытеснения русского языка, ограничения возможностей граждан Украины читать и приобретать книги любимых авторов на удобном им языке. По данным рынка и наших исследований, порядка 60% жителей Украины предпочитают читать книги на русском языке», — утверждает Новиков.

По итогам 2018 года «Эксмо» занимает первую строчку в топ-50 издательств по тиражу непериодических изданий, «АСТ» — вторую, следует из данных Российской книжной палаты (.pdf). В прошлом году «Эксмо» выпустило 9,2 тыс. книг общим тиражом 47,1 млн экземпляров, «АСТ» — 7,8 тыс. книг, общий тираж которых составил почти 38,6 млн экземпляров.

Идея включить российские издательства в санкционные списки обсуждалась на Украине давно. Например, в мае 2018 года с таким предложением выступило Госкомтелерадио Украины.

Свое предложение ведомство мотивировало тем, что книги, которые выпускают эти издательства, «угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны». Госкомтелерадио ​также рекомендовало властям обратить внимание на интернет-сайты, которые продают книги в электронном виде.

С 1 января 2017 года на Украине также действует закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», в соответствии с которым для ввоза на территорию страны печатных изданий необходимо было получить разрешение властей.

В декабре 2017 года вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко отчитывался, что после введения разрешительной системы число книг, ввозимых из России на Украину, сократилось в шесть раз, с 50 тыс. до 7,7 тыс. наименований.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина
Теги: антироссийские санкции, Украина, издательский бизнес
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