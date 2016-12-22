Украина отчиталась о сокращении ввоза российских книг

Число книг, ввозимых из России на Украину, сократилось в 2017 году в шесть раз. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пишет портал «Гордон».

По словам политика, после введения разрешительной системы ввоза книг на Украину поступило 7,7 тыс. названий российских книг, в прошлом году было введено около 50 тыс. За полгода действия закона о защите книжного рынка было выдано 197 отказов на поставки, 20 из них были связаны с «антиукраинским содержанием».

Кириленко считает, что ограничения открыли новые возможности для украинских издателей: появился огромный спрос на украинские переводы с европейских языков, а также на литературу на украинском языке.

5 декабря Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил продажу в стране двух книг о русских богатырях. Источник «Коммерсанта» в украинском правительстве сообщил, что причиной санкций стало не содержание книг, а их ввоз из России. «Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России», — сказал он.

1 января 2017 года на Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Ограничения не касаются книг, перевозимых в ручной клади или багаже (но их количество не должно превышать 10 экземпляров).