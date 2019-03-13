Порошенко обогнал Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать больше граждан, чем за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Это​ следует из данных опроса центра SOCIS.

Согласно исследованию, за Порошенко готовы отдать свои голоса 19,6% украинцев, а за Тимошенко — 14,8%. При этом за шоумена Владимира Зеленского выступили 27,7% опрошенных. Такие данные основывались на заявлениях тех украинцев, которые «обязательно будут голосовать и определились с выбором».

За депутата Верховной рады Юрия Бойко готовы проголосовать 9,6% респондентов, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 8,2%, а за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 4,8%.

При этом у украинцев также спросили, кто, по их мнению, победит на президентских выборах. Большинство опрошенных (23,9%) считают, что выиграет Порошенко. При этом 19,3% верят в победу Зеленского, а 13,2% — Тимошенко.