Порошенко обогнал Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать больше граждан, чем за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Это следует из данных опроса центра SOCIS.
Согласно исследованию, за Порошенко готовы отдать свои голоса 19,6% украинцев, а за Тимошенко — 14,8%. При этом за шоумена Владимира Зеленского выступили 27,7% опрошенных. Такие данные основывались на заявлениях тех украинцев, которые «обязательно будут голосовать и определились с выбором».
За депутата Верховной рады Юрия Бойко готовы проголосовать 9,6% респондентов, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 8,2%, а за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 4,8%.
При этом у украинцев также спросили, кто, по их мнению, победит на президентских выборах. Большинство опрошенных (23,9%) считают, что выиграет Порошенко. При этом 19,3% верят в победу Зеленского, а 13,2% — Тимошенко.