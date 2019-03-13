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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко обогнал Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать больше граждан, чем за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Это​ следует из данных опроса центра SOCIS.

Согласно исследованию, за Порошенко готовы отдать свои голоса 19,6% украинцев, а за Тимошенко — 14,8%. При этом за шоумена Владимира Зеленского выступили 27,7% опрошенных. Такие данные основывались на заявлениях тех украинцев, которые «обязательно будут голосовать и определились с выбором».

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За депутата Верховной рады Юрия Бойко готовы проголосовать 9,6% респондентов, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 8,2%, а за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 4,8%.

При этом у украинцев также спросили, кто, по их мнению, победит на президентских выборах. Большинство опрошенных (23,9%) считают, что выиграет Порошенко. При этом 19,3% верят в победу Зеленского, а 13,2% — Тимошенко.

Опрос проводился с 5 по 10 марта среди 2 тыс. человек во всех областях страны, кроме «населения автономной республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».

8 марта Центризбирком Украины утвердил список кандидатов в президенты страны. В него попали 39 человек. Выборы пройдут 31 марта.

Теги: Украина, президентская гонка, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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