Новый глава Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

По мнению Токаева, столица страны должна называться Нурсултан. Самому Назарбаеву он предложил предоставить статус почетного сенатора

Вид на монумент «Астана-Байтерек» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

После церемонии принесения присяги Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан. Также он выступил за то, чтобы назвать в честь первого президента страны центральные улицы во всех областных центрах.

Кроме того, он предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева. Трансляцию ведет «Первый канал Евразия».

«Такое предложение уже высказывалось депутатами 23 ноября 2016 по случаю 25-летия независимости. Воздвигнуть монумент в честь первого президента в столице страны. Назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева», — сказал Токаев.

Назарбаев останется «единственным и пожизненным» елбасы, что в переводе значит глава государства. Его мнение будет иметь «приоритетное значение» при принятии решений стратегического характера, добавил Токаев. Назарбаеву будет предоставлен статус почетного сенатора. В помещениях органов власти и в образовательных учреждениях останутся портреты первого президента страны, добавил Токаев.

«В этот важный момент развития нашего государства все общество должно сплотиться вокруг идеи создания процветающего демократического государства», — подчеркнул врио президента страны.