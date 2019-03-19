Назарбаев в прощальном обращении на русском рассказал об успехах страны

Объявивший об уходе с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что за годы его пребывания у власти была построено современное демократическое государство

Нурсултан Назарбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1990 года, объявил о сложении полномочий. В телеобращении к жителям Казахстана, трансляцию которого вели республиканские телеканалы, Назарбаев сначала на казахском, а затем на русском языках рассказал о том, что ему удалось сделать на посту главы государства до того, как он принял «непростое для себя решение».

«Вспомним, как пала советская империя, оставив нам неразбериху и душевную смуту, разрушенную экономику и политику. Внутренний валовой продукт сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости. В одночасье остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил коллапс. Это был вызов. И мы его приняли», — заявил Назарбаев.

По его словам, в первые годы независимости власти страны были заняты тем, что прокладывали «свой казахстанский путь развития», поставив во главу угла развитие экономики и рост благосостояния граждан. Выбор приоритетов Назарбаев объяснил пониманием того, что без крепкой экономики демократическое государство не построить.

«Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана», — сказал Назарбаев, отметив, что за годы его правления страна перешла от аграрной экономики к промышленно-сервисной, успешно преодолев все «катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007–2012 годов».