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Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Назарбаев в прощальном обращении на русском рассказал об успехах страны
Объявивший об уходе с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что за годы его пребывания у власти была построено современное демократическое государство
Нурсултан Назарбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1990 года, объявил о сложении полномочий. В телеобращении к жителям Казахстана, трансляцию которого вели республиканские телеканалы, Назарбаев сначала на казахском, а затем на русском языках рассказал о том, что ему удалось сделать на посту главы государства до того, как он принял «непростое для себя решение».

«Вспомним, как пала советская империя, оставив нам неразбериху и душевную смуту, разрушенную экономику и политику. Внутренний валовой продукт сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости. В одночасье остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил коллапс. Это был вызов. И мы его приняли», — заявил Назарбаев.

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По его словам, в первые годы независимости власти страны были заняты тем, что прокладывали «свой казахстанский путь развития», поставив во главу угла развитие экономики и рост благосостояния граждан. Выбор приоритетов Назарбаев объяснил пониманием того, что без крепкой экономики демократическое государство не построить.

«Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана», — сказал Назарбаев, отметив, что за годы его правления страна перешла от аграрной экономики к промышленно-сервисной, успешно преодолев все «катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007–2012 годов».

Перед тем как подписать указ о своей отставке, президент сказал, что верит в будущее Казахстана как государства с сильной экономикой, где все делается для человека, где граждане свободны и равны, а власть справедлива.

»​Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше», — заявил Назарбаев.

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В феврале 2019 года Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана, заявив, что оно не справилось с проведением структурных реформ экономики страны и решением задачи по повышению благосостояния населения. Президент тогда заявил, что новое правительство должно будет выработать «действенные шаги», чтобы повысить уровень жизни и стимулировать экономику, а сам он намерен предложить меры по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни.

В 2018 году рост ВВП Казахстана составил 4,1%. На совещании в конце января этого года Назарбаев призвал правительство и Центробанк страны добиться в нынешнем году показателя 5% роста ВВП.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан
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