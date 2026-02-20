 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

WP: США ожидают прибытия авианосца Gerald Ford для удара по Ирану
США готовятся к широкомасштабной атаке на Иран и ожидают ударную группу с авианосцем Gerald R. Ford, пишет WP. По ее данным, это может произойти через несколько дней. Издание напоминает, что 22 февраля завершается Олимпиада
Фото: Gladjimi Balisage / US Navy / Getty Images
Фото: Gladjimi Balisage / US Navy / Getty Images

Вашингтон, похоже, готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риск затяжной войны, заявили The Washington Post нынешние и бывшие американские чиновники.

США за последнее время нарастили военную мощь на Ближнем Востоке и теперь ожидают прибытия ударной группы во главе в авианосцем Gerald R. Ford, который распорядились отправить в регион на прошлой неделе из Карибского бассейна, рассказали источники газеты, знакомые с ситуацией. По их словам, военные суда приблизились к Гибралтарскому проливу, что делает атаку возможной в течение нескольких дней.

Об отправке второго авианосца к берегам Ирана (там уже находится Abraham Lincoln) Axios написал 14 февраля. По оценке издания, на достижение пункта назначений ударной группе понадобится три-четыре недели. Американский чиновник, знакомый с ситуацией, рассказал WP, что высокопоставленных советников президента США на встрече в среду проинформировали, что полностью американские войска будут развернуты на Ближнем Востоке к середине марта.

Как отмечает газета, до сих пор неясно, одобрил ли американский президент Дональд Трамп военные действия. «Некоторые отметили, что одним из факторов являются продолжающиеся зимние Олимпийские игры, которые завершаются в воскресенье в Италии», — говорится в материале.

Два собеседника издания уточнили, что если Пентагон примет окончательное решение об атаке, часть американских войск будет выведена с баз на Ближнем Востоке. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что этот процесс уже ведется. По данным телеканала, военные США готовы нанести удар по Ирану в субботу, но ожидают решения Трампа.

Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану
Политика
Фото:U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford / Reuters

Изначально ожидалось, что наращивание военного присутствия США окажет давление на Тегеран, чтобы подтолкнуть его к уступкам на ядерных переговорах, рассказал WP европейский дипломат. Однако после последнего раунда в Женеве региональные дипломаты полагают, что Иран не готов отступить от своих «ключевых позиций», включая свое право на обогащение урана.

«Иранцы планировали утопить их в технических деталях и отложить обсуждение сути. В то время как более традиционный подход основывался бы на диалоге... у Трампа не хватает терпения», — сказал собеседник газеты.

Этот дипломат добавил, что подготовка США к затяжному конфликту вызывает обеспокоенность, в то время, как другие страны в регионе выступают за точечные удары для усиления давления на Иран.

Сам Трамп заявил 19 февраля, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Авианосцы Иран США Ближний Восток
Материалы по теме
Трамп заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, через 10 дней
Политика
Times узнала, что Британия не дала США свои базы для удара по Ирану
Политика
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Спорт без женщин. Почему организаторов Олимпиады обвиняют в дискриминации Спорт, 09:04
Долгожители в офисе: когда «старички» становятся риском для бизнеса Образование, 09:03
К каким проблемам может привести низкий «рейтинг благонадежности» ФНСПодписка на РБК, 08:53
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения Общество, 08:45
Балканский циклон ушел на север вдоль западных регионов России Общество, 08:42
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски Политика, 08:39
Росаккредитация получила право ковровых приостановок сертификатов ЕАЭСПодписка на РБК, 08:28
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:16
В Москве юношу задержали за поджог полицейской машины Общество, 08:05
Что такое «зомби-интернет» и почему он может уничтожить привычный вебПодписка на РБК, 08:04
FT узнала о снижении суммы инвестиций Nvidia в OpenAI втрое Бизнес, 08:03
Эксперты указали на рост «отчаянных» схем ухода от налоговПодписка на РБК, 08:00
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану Политика, 07:51