WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

США готовятся к широкомасштабной атаке на Иран и ожидают ударную группу с авианосцем Gerald R. Ford, пишет WP. По ее данным, это может произойти через несколько дней. Издание напоминает, что 22 февраля завершается Олимпиада

Фото: Gladjimi Balisage / US Navy / Getty Images

Вашингтон, похоже, готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риск затяжной войны, заявили The Washington Post нынешние и бывшие американские чиновники.

США за последнее время нарастили военную мощь на Ближнем Востоке и теперь ожидают прибытия ударной группы во главе в авианосцем Gerald R. Ford, который распорядились отправить в регион на прошлой неделе из Карибского бассейна, рассказали источники газеты, знакомые с ситуацией. По их словам, военные суда приблизились к Гибралтарскому проливу, что делает атаку возможной в течение нескольких дней.

Об отправке второго авианосца к берегам Ирана (там уже находится Abraham Lincoln) Axios написал 14 февраля. По оценке издания, на достижение пункта назначений ударной группе понадобится три-четыре недели. Американский чиновник, знакомый с ситуацией, рассказал WP, что высокопоставленных советников президента США на встрече в среду проинформировали, что полностью американские войска будут развернуты на Ближнем Востоке к середине марта.

Как отмечает газета, до сих пор неясно, одобрил ли американский президент Дональд Трамп военные действия. «Некоторые отметили, что одним из факторов являются продолжающиеся зимние Олимпийские игры, которые завершаются в воскресенье в Италии», — говорится в материале.

Два собеседника издания уточнили, что если Пентагон примет окончательное решение об атаке, часть американских войск будет выведена с баз на Ближнем Востоке. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что этот процесс уже ведется. По данным телеканала, военные США готовы нанести удар по Ирану в субботу, но ожидают решения Трампа.

Изначально ожидалось, что наращивание военного присутствия США окажет давление на Тегеран, чтобы подтолкнуть его к уступкам на ядерных переговорах, рассказал WP европейский дипломат. Однако после последнего раунда в Женеве региональные дипломаты полагают, что Иран не готов отступить от своих «ключевых позиций», включая свое право на обогащение урана.

«Иранцы планировали утопить их в технических деталях и отложить обсуждение сути. В то время как более традиционный подход основывался бы на диалоге... у Трампа не хватает терпения», — сказал собеседник газеты.

Этот дипломат добавил, что подготовка США к затяжному конфликту вызывает обеспокоенность, в то время, как другие страны в регионе выступают за точечные удары для усиления давления на Иран.

Сам Трамп заявил 19 февраля, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».