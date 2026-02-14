Axios узнал срок прибытия к берегам Ирана второго авианосца США

США отправили к берегам Ирана второй авианосец Gerald R. Ford. Ему понадобится три-четыре недели, чтобы добраться к пункту назначения вместе с авианосной ударной группой, сообщает Axios.

У берегов Ирана уже находится авианосец Abraham Lincoln.

Если 10 февраля президент США Дональд Трамп только обдумывал отправку авианосца, то к 12 февраля он принял это решение после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Перед этим между США и Ираном прошли непрямые переговоры. Ожидалось, что последует и дальнейшая встреча, однако ее дату пока не назначили. По итогам переговоров Иран заявил, что продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас.

Отправка авианосца к Ирану — способ ограничить его ядерную программу и программу баллистических ракет. В Иране заявили, что готовы сократить свою программу по обогащению урана взамен на смягчение санкций, однако остальные требования — ограничение программы баллистических ракет и сокращение помощи «Хезболле» — выполнить не согласился. Ядерная программа Ирана в июле 2025 года уже пострадала в результате летней бомбардировки израильских и американских ВВС во время 12-дневной войны.

Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами», если он не придет к соглашению с США. Он призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, которое исключает наличие ядерного оружия, и предупредил, что в противном случае Иран ждет еще более сильная бомбардировка, нежели летом 2025 года.