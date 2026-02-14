 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Axios узнал срок прибытия к берегам Ирана второго авианосца США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

США отправили к берегам Ирана второй авианосец Gerald R. Ford. Ему понадобится три-четыре недели, чтобы добраться к пункту назначения вместе с авианосной ударной группой, сообщает Axios.

У берегов Ирана уже находится авианосец Abraham Lincoln.

Если 10 февраля президент США Дональд Трамп только обдумывал отправку авианосца, то к 12 февраля он принял это решение после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Перед этим между США и Ираном прошли непрямые переговоры. Ожидалось, что последует и дальнейшая встреча, однако ее дату пока не назначили. По итогам переговоров Иран заявил, что продолжит обогащать уран в мирных целях, как делает это сейчас.

Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Отправка авианосца к Ирану — способ ограничить его ядерную программу и программу баллистических ракет. В Иране заявили, что готовы сократить свою программу по обогащению урана взамен на смягчение санкций, однако остальные требования — ограничение программы баллистических ракет и сокращение помощи «Хезболле» — выполнить не согласился. Ядерная программа Ирана в июле 2025 года уже пострадала в результате летней бомбардировки израильских и американских ВВС во время 12-дневной войны.

Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами», если он не придет к соглашению с США. Он призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, которое исключает наличие ядерного оружия, и предупредил, что в противном случае Иран ждет еще более сильная бомбардировка, нежели летом 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
авианосец США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана
Политика
WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран
Политика
Глава МИД Турции предупредил о риске войны из-за требований США к Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Медитации всем надоели. Как снижают тревогу в 2026 годуПодписка на РБК, 10:12
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Глава «Ленинки» рассказал, какие книги читает и почему они актуальны
РАДИО
 Общество, 10:00
Государство вернет деньги за фитнес и ипотеку. Все налоговые вычеты Инвестиции, 10:00
Что меняет для рынка решение КС о временной регистрации в апартаментахПодписка на РБК, 10:00
Что носить весной этого года. Топ-5 трендов Life, 10:00
«Вы не сможете зарабатывать, как раньше»: что прогнозирует футуролог УэббПодписка на РБК, 09:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стубб пошутил о мощи Финляндии и «своих 190 см» Политика, 09:53
В России запретили азербайджанскую организацию «Во благо общего народа» Общество, 09:48
«Адаптируйся или умри»: как высшее образование США оказалось в кризисеПодписка на РБК, 09:44
Axios узнал срок прибытия к берегам Ирана второго авианосца США Политика, 09:30
Газпромбанк спрогнозировал до 60 IPO в России в ближайшие два года Инвестиции, 09:30
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
В Донецке аварийно отключились девять электроподстанций Общество, 09:14