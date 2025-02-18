В Евросоюзе обсудят создание нового фонда для военной помощи Украине
Послы стран — членов Евросоюза обсудят создание нового фонда для военной помощи Украине, сообщает портал money.pl со ссылкой на документ, в котором изложены основные положения инициативы. Его получило Польское агентство печати (PAP).
Документ предполагает, что средства будут поступать в фонд из двух источников: взносов государств — членов ЕС, пропорциональных их национальному доходу, и прибыли от замороженных российских активов.
Приоритетом нового фонда будет обеспечение Украины артиллерийскими боеприпасами, системами ПВО и ракетами большой дальности, а также обучение и оснащение военной техникой бригад украинской армии и совместные промышленные инициативы по укреплению украинского оборонного сектора.
Для того, чтобы фонд не постигла судьба Европейского фонда мира (EPF), выделение средств из которого Венгрия блокирует уже несколько месяцев, участие в инициативе могут сделать добровольным. Обсуждение инициативы начнется во вторник, 18 февраля.
Российская сторона называет военную помощь Украине вмешательством в конфликт, настаивает на неизбежности своей победы, а любое использование заблокированных в результате санкций активов считает воровством.
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