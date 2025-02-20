 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп заявил, что Маск нашел миллионные траты на непонятную «чертовщину»

Трамп: Маск обнаружил траты властью сотен миллионов на непонятную чертовщину
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США тратили миллионы на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», никто не понимает, что значит эта «чертовщина», заявил Трамп

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину». Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию вел телеканал FOX на Youtube.

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов», — сказал Трамп.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России. Пропаганда смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста.

Еще $520 млн, по словам Трампа, получил консультант, нанятый для создания инвестцентра в Африке. Кроме того, $100 млн пошли на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, заявил он.

Трамп заявил об исключении Маска из госпроектов при конфликте интересов
Политика
Илон Маск и Дональд Трамп

Также прежняя администрация потратила $25 млн на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», сказал республиканец. «Никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит», — заключил Трамп.

Трамп после прихода к власти начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В частности, с этой целью был создан Департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с предпринимателем Илоном Маском. В государственных ведомствах, в том числе в силовых, начались массовые сокращения.

В начале февраля Белый дом опубликовал список примеров «злоупотребления» со стороны Агентства по международному развитию (USAID), деятельность которого была прекращена при Трампе. Администрация США заявила, что ведомство «перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — и во многих случаях злонамеренные» проекты.

В частности, среди злоупотреблений перечислялись:

  • поставка «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» (призана террористической и запрещена в России) в Сирии;
  • трата $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»;
  • $70 тыс. на постановку мюзикла в Ирландии;
  • $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии;
  • $32 тыс. на «трансгендерный комикс» в Перу;
  • финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах;
  • «сотни миллионов долларов» на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане».

Во всех случаях Белый дом ссылался на материалы СМИ.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Илон Маск расходы бюджета Джо Байден DOGE
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Материалы по теме
В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»
Политика
Суд частично отменил решение администрации Трампа по агентству USAID
Общество
Трамп заявил о масштабной коррупции в USAID после иска от ее сотрудников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского блогера ЛирыПолитика, 05:43
Пожар в институте вычислительной техники на юге Москвы локализовалиОбщество, 05:02
Трамп заявил, что Маск нашел миллионные траты на непонятную «чертовщину»Политика, 05:01
Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на УкраинеПолитика, 04:47
Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войнеПолитика, 04:07
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 04:05
Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет ПентагонаПолитика, 03:59
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
США подтвердили планы обсудить с Россией и КНР сокращение ядерного оружияПолитика, 03:34
Reuters сообщил о повреждении взрывами трех танкеров в Средиземном мореПолитика, 03:12
Трамп-младший предложил Зеленскому «выиграть войну» без денег СШАПолитика, 02:55
Трамп заявил о срыве Киевом сделки по редкоземельным металламПолитика, 02:53
В Генштабе назвали потери ВСУ с начала военной операцииПолитика, 02:37
Советник Трампа заявил о грядущих визитах по Украине Макрона и СтармераПолитика, 02:31
Три клуба Италии сенсационно проиграли в ЛЧ командам из стран БенилюксаСпорт, 02:16