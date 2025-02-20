Трамп заявил, что Маск нашел миллионные траты на непонятную «чертовщину»

США тратили миллионы на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», никто не понимает, что значит эта «чертовщина», заявил Трамп

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину». Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию вел телеканал FOX на Youtube.

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов», — сказал Трамп.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России. Пропаганда смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста.

Еще $520 млн, по словам Трампа, получил консультант, нанятый для создания инвестцентра в Африке. Кроме того, $100 млн пошли на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, заявил он.

Также прежняя администрация потратила $25 млн на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», сказал республиканец. «Никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит», — заключил Трамп.

Трамп после прихода к власти начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В частности, с этой целью был создан Департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с предпринимателем Илоном Маском. В государственных ведомствах, в том числе в силовых, начались массовые сокращения.

В начале февраля Белый дом опубликовал список примеров «злоупотребления» со стороны Агентства по международному развитию (USAID), деятельность которого была прекращена при Трампе. Администрация США заявила, что ведомство «перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — и во многих случаях злонамеренные» проекты.

В частности, среди злоупотреблений перечислялись:

поставка «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» (призана террористической и запрещена в России) в Сирии;

трата $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»;

$70 тыс. на постановку мюзикла в Ирландии;

$47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии;

$32 тыс. на «трансгендерный комикс» в Перу;

финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах;

«сотни миллионов долларов» на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане».

Во всех случаях Белый дом ссылался на материалы СМИ.