Трамп заявил об исключении Маска из госпроектов при конфликте интересов
Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск не будет участвовать в госпрограммах в случае конфликта интересов, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде.
Политик подчеркнул, что не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами Маска в рамках государственных проектов.
«Я сказал Илону: любые конфликты (интересов — РБК), и ты не можешь иметь с этим ничего общего. Так что все, что затрагивает это, возможно, даже космос, мы не позволим Илону участвовать в этом», — сказал Трамп.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Госдепартамент закупит бронированные автомобили компании Tesla, основанной Маском. Сумма контракта составит, по данным издания, $400 млн. Покупка электромобилей ведомством может повлечь конфликт интересов в связи с тем, что Маск во главе DOGE выступает за уменьшение государственных расходов, отмечает NYT.
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