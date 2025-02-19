Трамп заявил об исключении Маска из госпроектов при конфликте интересов

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск не будет участвовать в госпрограммах в случае конфликта интересов, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде.

Политик подчеркнул, что не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами Маска в рамках государственных проектов.

«Я сказал Илону: любые конфликты (интересов — РБК), и ты не можешь иметь с этим ничего общего. Так что все, что затрагивает это, возможно, даже космос, мы не позволим Илону участвовать в этом», — сказал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Госдепартамент закупит бронированные автомобили компании Tesla, основанной Маском. Сумма контракта составит, по данным издания, $400 млн. Покупка электромобилей ведомством может повлечь конфликт интересов в связи с тем, что Маск во главе DOGE выступает за уменьшение государственных расходов, отмечает NYT.