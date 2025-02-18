NBC узнал о плане Трампа зачистить Министерство внутренней безопасности

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить сотни высокопоставленных сотрудников Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS), сообщил NBC со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.

Цель такого шага — «очистка» ведомства страны от людей, которые действуют вразрез с целями администрации.

Как рассказали собеседники телеканала, у аппарата президента есть «централизованный план» и список людей, которых должны отправить в отставку.

DHS в том числе включает в себя управление в чрезвычайных ситуациях, агентство кибербезопасности, а также таможенный контроль и иммиграционную и таможенную полицию. Ведомство — основной госорган, который следит за соблюдением миграционного законодательства США, отмечает NBC.

Массовые увольнения чиновников начались сразу после инаугурации Трампа 20 января. Так, уже через два дня после вступления политика в должность The Washington Post сообщила об отставке по меньшей мере 15 высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции. В начале февраля предложение об увольнении с получением зарплаты за восемь месяцев распространило среди своих сотрудников и ЦРУ.

11 февраля Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства значительно сократить свои штаты и сотрудничать с департаментом государственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска. Администрация хочет уволить до 10% госслужащих, объясняя это сокращением расходов.

В середине февраля под сокращение попали специалисты управления ядерной безопасности, которые работали на объектах, где производится ядерное оружие. Однако их попытаются вернуть: по данным CNN, в администрации не знали, чем именно занимается ведомство.