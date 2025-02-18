NBC узнал о плане Трампа зачистить Министерство внутренней безопасности
Администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить сотни высокопоставленных сотрудников Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS), сообщил NBC со ссылкой на трех источников, знакомых с ситуацией.
Цель такого шага — «очистка» ведомства страны от людей, которые действуют вразрез с целями администрации.
Как рассказали собеседники телеканала, у аппарата президента есть «централизованный план» и список людей, которых должны отправить в отставку.
DHS в том числе включает в себя управление в чрезвычайных ситуациях, агентство кибербезопасности, а также таможенный контроль и иммиграционную и таможенную полицию. Ведомство — основной госорган, который следит за соблюдением миграционного законодательства США, отмечает NBC.
Массовые увольнения чиновников начались сразу после инаугурации Трампа 20 января. Так, уже через два дня после вступления политика в должность The Washington Post сообщила об отставке по меньшей мере 15 высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции. В начале февраля предложение об увольнении с получением зарплаты за восемь месяцев распространило среди своих сотрудников и ЦРУ.
11 февраля Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства значительно сократить свои штаты и сотрудничать с департаментом государственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска. Администрация хочет уволить до 10% госслужащих, объясняя это сокращением расходов.
В середине февраля под сокращение попали специалисты управления ядерной безопасности, которые работали на объектах, где производится ядерное оружие. Однако их попытаются вернуть: по данным CNN, в администрации не знали, чем именно занимается ведомство.
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