⁠Кадыров после взятия Авдеевки допустил продвижение к Киеву

Вид на Авдеевский коксохимический завод в городе Авдеевка (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Взятие под контроль города Авдеевка в ДНР — это еще один шаг к победе России в боевых действиях на Украине, дальше войска будут двигаться до Киева. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Грозный-Информ».

«Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен. <...> Это еще один шаг к победе Российской Федерации. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — сказал Кадыров.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов также заявил, что Авдеевка имеет тактическое значение для российской армии. «Получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше, углубляясь на территории противника», — отметил он.

Бои за Авдеевку, которая находится примерно в 15 км от Донецка, шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля Украина объявила о начале вывода войск из города и о переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснял это опасениями попасть в окружение.

Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Глава государства поздравил российских военных.

Утром 19 февраля Минобороны сообщило, что под контроль Москвы перешел Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), расположенный к северо-западу от города. До начала полномасштабных боев предприятие считалось крупнейшим коксохимическим заводом Европы.