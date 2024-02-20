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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Bloomberg узнал о предложенном США прекращении огня в Газе из-за Рафаха

Bloomberg: США предупредили об угрозе операции Израиля в Рафахе в резолюцию ООН
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США подготовили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня, в котором предупредили об угрозе для Ближнего Востока из-за операции Израиля в Рафахе на юге сектора Газа, пишет Bloomberg. США не раз блокировали резолюции
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

США предложили резолюцию ООН с призывом о временном прекращении огня в войне Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС, в которой предупредили об угрозе проведения Тель-Авивом наземной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию документа.

В тексте резолюции говорится, что наступление израильских сил в Рафахе «привело бы к дальнейшему ущербу гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны, что имело бы серьезные последствия для мира и безопасности региона».

Bloomberg отмечает, что этот проект следует за сигналами от США о том, что они, вероятно, заблокируют подготовленную Алжиром резолюцию с требованием немедленного прекращения огня, что может поставить под угрозу переговоры о паузе в войне. Голосование может состояться 20 февраля.

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Фото:Ahmad Hasaballah / Getty Images

США не раз блокировали резолюции ООН, предложенные другими странами, с требованием немедленного прекращения огня. Однако Вашингтон выступает против начала операций израильской армии в Рафахе. Президент США Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его не начинать операцию без плана по защите мирных жителей.

Нетаньяху объявил о намерении ввести в Рафах армию с целью уничтожить четыре оставшихся там батальона ХАМАС в начале февраля. По его словам, что израильская армия предпримет «мощные действия» в городе после вывода из этого района гражданского населения. Говоря о том, куда именно могут уйти местные жители, премьер упомянул районы к северу от Рафаха, которые уже контролирует израильская сторона.

По оценке властей сектора Газа, в городе к середине февраля оставалось не менее 1,3 млн гражданских лиц. Израиль наносил удары по Рафаху, Минздрав сектора Газа сообщал о десятках погибших.

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Представитель ХАМАС предупредил, что после вторжения армии Израиля в Рафах палестинская группировка прекратит переговоры об освобождении заложников. Против операции в городе также выступил Египет: власти страны, на границе с которой расположен населенный пункт, пригрозили приостановить действие мирного соглашения с Израилем. Они опасаются, что бои спровоцируют неконтролируемый поток палестинских беженцев.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
сектор Газа Рафах Израиль США резолюция ООН прекращение огня
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