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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число погибших при ударах Израиля по Рафаху возросло до 67

Минздрав Газы: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли 67 палестинцев
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате ударов Израиля по самому южному городу сектора Газа Рафаху погибли по меньшей мере 67 человек. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на Минздрав эксклава.

В ведомстве уточнили, что тела погибших еще достают из-под завалов.

Израиль нанес серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в районе Шибаура в Рафахе ночью 12 февраля. Целью атаки Армия обороны страны (ЦАХАЛ) назвала объекты боевиков.

После ударов CNN сообщил со ссылкой на данные палестинского Красного Полумесяца, что в результате атаки погибли не менее 60 человек, Минздрав Газы заявил о 63 погибших и десятках раненых. Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники писал о как минимум сотне жертв.

Красный Полумесяц заявил о гибели 60 человек при ударе Израиля по Рафаху
Политика
Фото:Palestinian Civil Defence / Reuters

В начале февраля власти Израиля объявили о планах ввести в Рафах армию с целью уничтожить оставшиеся там батальоны ХАМАС. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона [группировки] в Рафахе», — заявил тогда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Вместе с тем он признал, что для проведения полноценной операции потребуется организовать эвакуацию гражданского населения, и поручил подготовить соответствующий план.

По оценке властей сектора Газа, в Рафахе остаются не менее 1,3 млн гражданских лиц. Нетаньяху в ответ на вопрос о том, куда именно собираются отправлять население, упомянул районы к северу от Рафаха, уже подконтрольные израильской стороне.

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Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

Власти Египта пригрозили приостановить действие мирного соглашения, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Каир опасается, что бои в городе вызовут сильнейший наплыв палестинцев в страну, а египетские военные не смогут сдержать поток беженцев.

Представитель ХАМАС, чьи слова приводит The Times of Israel, в свою очередь, заявил, что вторжение израильских войск в Рафах приведет к разрыву переговоров о прекращении огня и освобождении удерживаемых группировкой заложников.

Теги
сектор Газа погибшие Израиль ЦАХАЛ
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