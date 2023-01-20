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В Пекине ответили на вопрос о переданном от Зеленского письме лидеру КНР

МИД Китая заявил о продолжении конструктивной роли в урегулировании конфликта на Украине
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Пекин остается приверженным мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит играть в этом конструктивную роль, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от президента Украины Владимира Зеленского.

«Что касается вопроса украинского кризиса, Китай всегда был привержен стимулированию мира и продвижению переговоров. Китайская сторона продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном урегулировании кризиса», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил, что жена Зеленского Елена, принимавшая участие в мероприятии, передала китайской делегации послание с основными положениями «формулы мира».

По его словам, Китай «не столько поддерживает Россию, сколько не поддерживает Украину». Ермак добавил, что Киев надеется на изменение позиции Пекина по конфликту, в том числе благодаря предложенным условиям мира, отметив, что «как минимум два пункта» важны для Китая.

После начала российской спецоперации на Украине Пекин не стал вводить санкции против Москвы, осудив такие меры со стороны западных государств. В то же время лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах всех европейских и азиатских стран.

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре прошлого года. В нее входят такие пункты, как продовольственная, энергетическая, радиационная и ядерная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны), недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.

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В России эти условия назвали нереалистичными. Российские власти указывали, что обсуждения мирных планов не может быть без учета украинской стороной включения в состав России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Теги
Китай мирное урегулирование Военная операция на Украине
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