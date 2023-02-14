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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО заявили, что России не хватил сил для нападения на Приднестровье

Замгенсека НАТО: у России недостаточно сил для нападения на Украину с Приднестровья

Россия рассматривала план напасть Приднестровье и затем пойти на Украину с тыла, однако у Москвы для этого недостаточно сил, сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает Moldova1.

«Сегодня у России недостаточно сил, чтобы пройти через Приднестровье и напасть на Украину с тыла, а такой план до сих пор существует, затем захватить Одессу, а затем получить наземный коридор к западному Приднестровью. Мы не видим, чтобы у России были силы сделать это», — сказал Джоанэ в ходе панельной дискуссии по случаю начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что у России нет «ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО». «У нее достаточно проблем в Украине», — подчеркнул он, призвав помогать Киеву, чтобы создать еще больше проблем для Москвы, но при этом избегать эскалации.

Джоанэ добавил, что Россия пытается препятствовать проевропейскому курсу Молдавии и подорвать лидерство президента Майи Санду, воспользовавшись разногласиями, которые существуют в этой стране.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Санду «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в Молдавии. Через несколько дней, 13 февраля, Санду сообщила, что Кишинев смог подтвердить данные украинской разведки.

Президент Молдавии уточнила, что в переданном документе говорилось о плане привлечь диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать государственные здания. «Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти на нелегитимную, которая отдала бы страну в распоряжение России для остановки процесса интеграции в ЕС», — заявила Санду. Она поручила госучреждениям, в том числе органам безопасности и общественного порядка, проявлять максимальную бдительность.

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Теги
НАТО Приднестровье Украина Военная операция на Украине Молдавия Майя Санду
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