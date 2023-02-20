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Немецкий институт сообщил о потере ФРГ €100 млрд из-за спецоперации

Немецкий институт DIW: из-за конфликта на Украине ФРГ потеряла €100 млрд за 2022 год
Как указал президент Немецкого института экономических исследований (DIW), резкий рост затрат на электроэнергию из-за российской спецоперации обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5% или €100 млрд
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Германия вследствие военной операции России на Украине и последовавшего ней роста затрат на электроэнергию потеряла в прошлом году €100 млрд, заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в интервью газете Rheinische Post.

«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы», — заявил Фрацшер.

По его словам, Германия особенно пострадала от кризиса, «потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».

Энергетический кризис в Германии продолжается с начала 2022 года. Его усугубило резкое сокращение закупок энергоносителей из России. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее говорил, что энергокризис грозит перерасти в экономический, а также в социальный. В то же время канцлер Олаф Шольц отмечал, что период «исключительной» зависимости Германии от российского газа завершился и страна хорошо подготовилась к зиме.

Ранее о том, что из-за скачков цен на газ и сокращения поставок Германия в 2022 году потеряет €100 млрд, сообщала консалтинговая компания McKinsey. По мнению аналитиков компании, цены вернутся «на приемлемый для экономики и граждан уровень» только в 2025 году. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Германии — крупнейшая в Европе — в 2023-м сократится на 0,3%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия санкции Россия Военная операция на Украине
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