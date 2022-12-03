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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Экономика ,  
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McKinsey оценила затраты ФРГ из-за энергокризиса в 2022 году в €100 млрд

Компания McKinsey оценила затраты Германии из-за энергокризиса в 2022 году в €100 млрд
Аналитики McKinsey считают, что ФРГ не сможет отказаться от газа в ближайшие десять лет, поскольку переход на возобновляемые источники энергии не прост. Кроме того, Берлину сложно заменить поставки российского газа

Из-за скачков цен на газ и сокращения поставок Германия в 2022 году потеряет €100 млрд, подсчитала консалтинговая компания McKinsey. Результаты исследования оказались в распоряжении газеты Handelsblatt.

Как посчитали аналитики, газ останется одним из основных энергоносителей для ФРГ еще не менее десяти лет.

«Мнение, что от природного газа можно отказаться как от источника энергии всего за несколько лет, несостоятельно. Наш анализ показывает, что потребность в газе сохранится у нас еще в течение более чем 10 лет», — сказал представитель McKinsey Александер Вайс (цитата по ТАСС).

Сейчас это топливо в ФРГ поставляют, помимо России, Норвегия и Нидерланды, но они не способны полностью заместить поставки из России, которые Германия хочет сократить. Чтобы обеспечить нужный объем поставок, Берлину нужен более дорогой сжиженный газ, отмечают в McKinsey.

McKinsey оценила затраты ФРГ из-за энергокризиса в 2022 году в €100 млрд
McKinsey оценила затраты ФРГ из-за энергокризиса в 2022 году в €100 млрд

На фоне данной ситуации для потребителей растут цены на электроэнергию, ведь газ используют на предприятиях-генераторах. По мнению аналитиков, цены вернутся «на приемлемый для экономики и граждан уровень» только в 2025 году.

ФРГ для разрешения кризиса нужно активнее развивать зеленую энергетику, однако переход на возобновляемые источники энергии «имеет массу сложностей, в частности, недостаток рабочей силы». По мнению аналитиков McKinsey, до 2025-го Германии потребуются 180 тыс. дополнительных работников в этой сфере. Кроме того, Берлин, уходя от газовой зависимости от Москвы, впадает в зависимость от других стран — например, покупая почти 100% солнечных батарей (прямо или косвенно) у Пекина, утверждают аналитики.

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Власти Германии различными способами пытаются бороться с последствиями энергетического кризиса. Reuters в начале ноября узнал детали плана страны по сдерживанию цен на газ. Берлин намерен потратить в 2023 году на эту цель €83,3 млрд. Средства намереваются выделить в рамках финансирования фонда экономической стабильности на €200 млрд.

На будущую зиму ФРГ заполнила свои газовые хранилища фактически на 100%. Федеральное сетевое агентство страны отмечало, что пока поставки газа в ФРГ стабильны и их безопасность гарантирована. Однако немцев все равно призвали к экономии и готовности к более высоким ценам на углеводороды.
 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия энергетика энергокризис
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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