Bloomberg узнал о планах Германии увеличить оборонный бюджет на €10 млрд
В 2024 году Германия увеличит оборонный бюджет на €10,7 млрд, чтобы иметь возможность финансировать дополнительные расходы, вызванные конфликтом на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, немецкий министр обороны Борис Писториус настаивает на дополнительных средствах в финансовом плане на 2024 год, что увеличит общую сумму до €60 млрд.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер в целом разделяет мнение о необходимости увеличить финансирование оборонной сферы, однако вряд ли согласится на выделение полной суммы, которую назвал Писториус, добавили собеседники агентства.
Представитель немецкого Минфина отказался комментировать конкретные цифры и сказал, что переговоры по бюджету между министерствами продолжаются.
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