FT сообщила о провале попыток Запада настроить Африку против России

В Мюнхене западные лидеры безуспешно пытались убедить «глобальный юг» в угрозе, исходящей от России, пишет FT. Газета отмечает, что лидеров Африки и Латинской Америки больше волнует инфляция и продовольственная безопасность

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Западные лидеры использовали встречу мировых элит в Мюнхене чтобы доказать, что конфликт на Украине представляет угрозу для всего мирового сообщества, а не только для Европы, пишет Financial Times (FT). Тем не менее страны «глобального юга», к которым газета причисляет страны Африки и Латинской Америки, были гораздо больше озабочены инфляцией и продовольственной безопасностью, нежели украинским конфликтом, говорится в статье.

FT отмечает, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам, в том числе из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии. Газета приводит слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который ранее признал «проблемное прошлое» Запада и глобального юга, говоря о европейском колониализме в Африке и поддержки Западом диктатур в Латинской Америке.

Так, глава МИД Бразилии Мауру Виейра, выступая на Мюнхенской конференции заявил, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине. «Мы не можем продолжать говорить только о войне», — отметил он.

В свою очередь вице-президент Колумбии Франсия Маркес указала, что не хочет обсуждать, кто будет «победителем или проигравшим в войне». Она также выразила надежду на то, что Европа будет уделять больше внимания вопросам борьбы с изменением климата. Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила заявила, что заинтересована в «решении проблемы, но не в перекладывании вины».

Также FT указывает на неоднозначную позицию Китая, чье обещание представить мирный план по Украине в ближайшие дни, «уже вызывает скептицизм со стороны европейских и американских официальных лиц».

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 17 по 19 февраля. Россия ранее отказалась от участия в ней. В МИДе поясняли, что мероприятие трансформировалось «в сугубо такой трансатлантический форум». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конференцию «клубом одной точки зрения».

17 февраля, выступая на той же конференции, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия предпочла развитие конфликта на Украине мирным договоренностям и должна «потерпеть поражение». «Сегодня не время для [мирного] диалога, потому что у нас есть Россия, которая выбрала войну, предпочла ее интенсификацию. <...> Краткосрочный вывод таков: Россия не может и не должна выиграть эту войну, и российская агрессия должна потерпеть поражение. Мы не можем мириться с упрощением применения силы», — сказал он.

В то же время вице-президент США Камала Харрис говорила, что «ни одна нация не находится в безопасности» в мире, где «одна страна может нарушать суверенитет и территориальную целостность другой». Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген указывал, что западные страны располагают «большей выдержкой», чем российский президент Владимир Путин.

Путин считает победу России на Украине неизбежной. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа», — говорил он. При этом в декабре президент признавал, что появление результатов военной операции — длительный процесс.