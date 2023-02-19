Глава форума в Мюнхене заявил о большей выдержке у Запада, чем у Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:41
КНДР показала кадры запуска баллистической ракеты Hwasong-15 Политика, 19:36
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 19:33
Sunday Times узнала о двух месяцах работы Зеленского из бункера Политика, 19:27
В США назвали оказание Китаем военной помощи России «красной линией» Политика, 19:25
Бастрыкин назвал «предателями», критикующих из-за рубежа армию России Политика, 19:21
Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лестер» Спорт, 19:06
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Общественные организации Абхазии выступили против присоединения к России Политика, 19:02
Глава форума в Мюнхене заявил о большей выдержке у Запада, чем у Путина Политика, 18:59
Головин забил во втором матче подряд и помог «Монако» победить в Лиге 1 Спорт, 18:52
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 18:48
Politico узнала о давлении США на Зеленского для начала контрнаступления Политика, 18:38
В Белгородский области при обстреле села погибла девушка Политика, 18:37
Посетительница ярмарки в Майами разбила скульптуру Кунса за $42 тыс. Общество, 18:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава форума в Мюнхене заявил о большей выдержке у Запада, чем у Путина

Глава Мюнхенской конференции Хойсген увидел у Запада «большую выдержку», чем у Путина
Кристоф Хойсген
Кристоф Хойсген (Фото: Getty Images)

Западные страны располагают «большей выдержкой», чем российский президент Владимир Путин, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Трансляцию его завершающей речи вел телеканал BR24 на YouTube

Теперь западным странам следует выполнить свои «домашние задания» — нарастить оборонные расходы для оказания Украине помощи, продолжил Хойсген. По его словам, мир доступен через диалог, и на конференции состоялось «очень много диалогов».

Одним из главных впечатлений от форума он назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Хойген понадеялся, что в 2024 году тот сможет посетить конференцию лично.

Хойсген с 1997 по 1999 год был главой европейского отдела МИД Германии, затем в течение шести лет возглавлял политический штаб верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, а в 2005-м стал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, совмещая этот пост с должностью замминистра МИД Германии.

В течение четырех лет — с 2017 по 2021 год — Хойсген был постоянным представителем Германии в Совбезе ООН. Мюнхенскую конференцию он возглавляет с прошлого года.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мюнхенская конференция Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter