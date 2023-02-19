Глава форума в Мюнхене заявил о большей выдержке у Запада, чем у Путина

Кристоф Хойсген (Фото: Getty Images)

Западные страны располагают «большей выдержкой», чем российский президент Владимир Путин, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Трансляцию его завершающей речи вел телеканал BR24 на YouTube

Теперь западным странам следует выполнить свои «домашние задания» — нарастить оборонные расходы для оказания Украине помощи, продолжил Хойсген. По его словам, мир доступен через диалог, и на конференции состоялось «очень много диалогов».

Одним из главных впечатлений от форума он назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Хойген понадеялся, что в 2024 году тот сможет посетить конференцию лично.

Хойсген с 1997 по 1999 год был главой европейского отдела МИД Германии, затем в течение шести лет возглавлял политический штаб верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, а в 2005-м стал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, совмещая этот пост с должностью замминистра МИД Германии.



В течение четырех лет — с 2017 по 2021 год — Хойсген был постоянным представителем Германии в Совбезе ООН. Мюнхенскую конференцию он возглавляет с прошлого года.

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