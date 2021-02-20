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Первые 100 дней Байдена ,  
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Россия запросила первые контакты с новой администрацией США

Посол Анатолий Антонов заявил, что рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с США по вопросам космоса, борьбы с пандемией коронавируса и другим темам. Вместе с тем он считает, что Вашингтон будет оказывать давление на Москву
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» cообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и в Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — рассказал он.

По словам дипломата, он рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном по ряду направлений, в том числе по вопросам стратегической стабильности, космоса, Арктики, борьбы с пандемией коронавируса и другим темам. Антонов отметил также, что надеется на «подвижки» в отношении иранской ядерной сделки и продолжение диалога Москвы и Вашингтона по Афганистану и Сирии. «По Латинской Америке у нас было много противоречий — они, наверно, и останутся — но разговаривать мы на сей счет будем», — заявил посол.

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Вместе с тем, по мнению дипломата, американская сторона будет оказывать давление на Москву. Он считает, что ослабить напряженность в отношениях не удастся, пока стороны не начнут разговаривать. «Все, что мы хотим, — предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы внешняя политика помогала внутреннему развитию страны», — добавил Антонов.

Первый разговор Байдена с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 26 января. В Кремле сообщили, что в ходе телефонной беседы они обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную сделку, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, арестованным после возвращения в Россию из Германии (впоследствии суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный).

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В начале февраля Байден, выступая с программной речью, заявил, что не будет колебаться при введении новых мер против России, чтобы защитить интересы США. До этого советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон будет выстраивать отношения с Москвой с позиции силы и «накажет ее за плохое поведение». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь говорила, что президент США готов обсуждать со своим российским коллегой не только противоречия, но и сферы сотрудничества.

Автор
Наталия Анисимова
Анатолий Антонов посол России в США Россия - США Джо Байден
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