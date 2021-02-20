Россия запросила первые контакты с новой администрацией США

Посол Анатолий Антонов заявил, что рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с США по вопросам космоса, борьбы с пандемией коронавируса и другим темам. Вместе с тем он считает, что Вашингтон будет оказывать давление на Москву

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» cообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и в Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — рассказал он.

По словам дипломата, он рассчитывает на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном по ряду направлений, в том числе по вопросам стратегической стабильности, космоса, Арктики, борьбы с пандемией коронавируса и другим темам. Антонов отметил также, что надеется на «подвижки» в отношении иранской ядерной сделки и продолжение диалога Москвы и Вашингтона по Афганистану и Сирии. «По Латинской Америке у нас было много противоречий — они, наверно, и останутся — но разговаривать мы на сей счет будем», — заявил посол.

Вместе с тем, по мнению дипломата, американская сторона будет оказывать давление на Москву. Он считает, что ослабить напряженность в отношениях не удастся, пока стороны не начнут разговаривать. «Все, что мы хотим, — предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы внешняя политика помогала внутреннему развитию страны», — добавил Антонов.