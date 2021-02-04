Белый дом заявил о желании Байдена обсуждать противоречия c Россией

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но противоречия. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по договору СНВ, который находится в русле интересов национальной безопасности США. Он обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане», — сказала Псаки.

Она добавила, что Байден готов напрямую обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возникшие противоречия.

Путин и Байден переговорили по телефону 26 января. В Кремле сообщили, что президенты обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную сделку, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, задержанным после возвращения в Россию из Германии.