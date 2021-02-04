Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 03 фев, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 03 фев, 13:52
Косторная не выступит на командном Кубке Первого канала Спорт, 02:18 В конгресс США внесли проект санкций против России из-за Навального Политика, 02:00 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 01:59 Счетная палата сообщила о плане проверок в 2021 году Общество, 01:55 Spotify сообщил о рекордном приросте подписчиков после запуска в России Технологии и медиа, 01:32 Белый дом заявил о желании Байдена обсуждать противоречия c Россией Политика, 01:20 «Аталанта» сыграла вничью с «Наполи» в Кубке Италии Спорт, 01:15 В Госдепе оценили продление ДСНВ Политика, 01:11 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 00:58 СМИ сообщили об обстреле сирийской территории со стороны Израиля Общество, 00:36 Дюков пойдет на второй президентский срок в РФС Спорт, 00:30 Эксперты BCG допустили отказ до 30% россиян от походов в банки Финансы, 00:01 Муж Скабеевой пойдет на выборы в Госдуму от «Единой России» в Москве Политика, 00:00 ЦБ выявил рост обременения заемщиков при рефинансировании ипотеки Финансы, 00:00
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

Белый дом заявил о желании Байдена обсуждать противоречия c Россией

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но противоречия. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по договору СНВ, который находится в русле интересов национальной безопасности США. Он обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане», — сказала Псаки.

Она добавила, что Байден готов напрямую обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возникшие противоречия.

Путин впервые поговорил с Байденом как с президентом США
Политика
Джо Байден

Путин и Байден переговорили по телефону 26 января. В Кремле сообщили, что президенты обсудили СНВ-3, выход США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную сделку, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь Белый дом передавал, что Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, задержанным после возвращения в Россию из Германии.

Комментируя этот разговор, Псаки отметила, что Байден никогда не сдерживался в том, что касается Путина или действий российских властей.

Джо Байден Белый дом Джен Псаки
Материалы по теме
Белый дом заявил, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным
Политика
Путин впервые поговорил с Байденом как с президентом США
Политика
Советник Байдена назвал продление ДСНВ-3 только началом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter