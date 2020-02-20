Лента новостей

Курс доллара на 21 февраля USD ЦБ: 63,74 (+0,05)

Курс евро на 21 февраля EUR ЦБ: 68,77 (-0,01)

Министр обороны Турции не исключил поставки ЗРК Patriot в страну из США

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Путин заявил о важности устранения террористической угрозы в Сирии

Меркель и Макрон предложили Путину встретиться вчетвером с Эрдоганом

Минобороны Турции заявило о продолжении переговоров с Россией по Идлибу

В Петербурге арестовали главу группы эзотериков по делу о мошенничестве

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж

Лучшие рестораны России по версии Премии WHERETOEAT Russia 2020

Собянин сообщил о начале модернизации Кольцевой линии метро

Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Турция предложила России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе

Плавучий космодром начали готовить к перевозке из США в Россию

Эвакуированные из Китая украинцы прибыли в санаторий на фоне протестов

Теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии Premier в Дубае