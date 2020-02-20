Политика , 20 фев, 23:27
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Путин заявил о важности устранения террористической угрозы в Сирии
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Кремль.
По словам Путина, необходимо принять эффективные меры по нейтрализации террористической угрозы при сохранении суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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