Мэр Днепра описал обстановку в городе как «ЧС национального уровня»
В Днепре все еще продолжаются восстановительные работы после масштабного блэкаута, сообщил мэр Борис Филатов.
«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Он добавил, что в городской больнице постепенно возвращается свет, и напомнил, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники энергии.
Кроме того, по словам Филатова, все котельные были обесточены накануне. «Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу», — пояснил мэр.
По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены. Так, в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 800 тыс. потребителей.
Минобороны России сообщило, что российские войска ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам на Украине, не уточнив их число и местоположение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах