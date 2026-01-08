Мэр Днепра Филатов описал обстановку в городе как «ЧС национального уровня»

Мэр Днепра описал обстановку в городе как «ЧС национального уровня»

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Днепре все еще продолжаются восстановительные работы после масштабного блэкаута, сообщил мэр Борис Филатов.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Он добавил, что в городской больнице постепенно возвращается свет, и напомнил, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники энергии.

Кроме того, по словам Филатова, все котельные были обесточены накануне. «Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу», — пояснил мэр.

По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены. Так, в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 800 тыс. потребителей.

Минобороны России сообщило, что российские войска ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам на Украине, не уточнив их число и местоположение.