Лавров заявил о риске разрушения НАТО

Внутри западного общества накапливаются кризисы, Гренландия стала одним из примеров, заявил Лавров. Он отметил, что Россия в отличие от тех, кто решил разговаривать «по понятиям», готова вести диалог на равноправной основе

Фото: Omar Havana / Getty Images

Разногласия среди представителей западных стран поставили под угрозу сохранение НАТО в качестве единого военно-политического блока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО», — сказал министр.

Комментируя кризис вокруг Гренландии, Лавров отметил, что страны Запада продолжают разговаривать между собой «по понятиям», тогда как Россия готова вести диалог на основе принципов равноправия.

«Это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты», — добавил он.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Он утверждает, что остров необходим Соединенным Штатам для обороны с учетом существующей угрозы со стороны России. НАТО, по словам американского лидера, на протяжении 20 лет говорило Дании о необходимости устранить «российскую угрозу в районе Гренландии», но та оказалась «не в состоянии что-либо с этим сделать».

Власти Дании и Гренландии исключили возможность передачи острова под американский контроль. Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупреждал, что силовой захват Гренландии американцами «станет концом НАТО». Аналогичное мнение высказала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.