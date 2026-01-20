 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Лавров заявил о риске разрушения НАТО

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Внутри западного общества накапливаются кризисы, Гренландия стала одним из примеров, заявил Лавров. Он отметил, что Россия в отличие от тех, кто решил разговаривать «по понятиям», готова вести диалог на равноправной основе
Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Omar Havana / Getty Images

Разногласия среди представителей западных стран поставили под угрозу сохранение НАТО в качестве единого военно-политического блока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО», — сказал министр.

Комментируя кризис вокруг Гренландии, Лавров отметил, что страны Запада продолжают разговаривать между собой «по понятиям», тогда как Россия готова вести диалог на основе принципов равноправия.

«Это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты», — добавил он.

Стармер назвал ошибкой идею Трампа о пошлинах против союзников по НАТО
Политика
Кир Стармер

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Он утверждает, что остров необходим Соединенным Штатам для обороны с учетом существующей угрозы со стороны России. НАТО, по словам американского лидера, на протяжении 20 лет говорило Дании о необходимости устранить «российскую угрозу в районе Гренландии», но та оказалась «не в состоянии что-либо с этим сделать».

Власти Дании и Гренландии исключили возможность передачи острова под американский контроль. Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупреждал, что силовой захват Гренландии американцами «станет концом НАТО». Аналогичное мнение высказала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Милена Костерева Милена Костерева
Сергей Лавров Гренландия США Россия Европа
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Эксперты назвали риски для НАТО и ЕС из-за угроз Трампа Гренландии
Политика
Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии
Политика
Экс-генсек НАТО призвал к диалогу с Россией «как с соседом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл на Давосский форум Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нет Образование, 11:41