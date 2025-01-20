Зеленский оценил приход к власти Трампа словами о готовности к миру

Президент Украины назвал возвращение Трампа к власти шансом на мир, которым следует воспользоваться. Путин поздравил американского коллегу и сообщил о готовности к диалогу

Дональд Трамп (на экране) (Фото: Greg Nash / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп — сильный человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский и пожелал удачи ему и «всей Америке». Публикация появилась в телеграм-канале.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский.

Этим вечером Трамп принес присягу и стал 47-м президентом. Россию и Украину президент в своей инаугурационной речи напрямую не упомянул, но рассказал о желании стать «миротворцем и объединителем». Еще до церемонии свои поздравления Трампу озвучил его российский коллега Владимир Путин и рассказал о готовности к диалогу.

По сведениям CNN, американский лидер поручил своим помощникам организовать разговор с Путиным, он должен состояться через несколько дней. Среди целей беседы — согласование личной встречи президентов для попытки прекращения российско-украинского конфликта. Путин в прошлом месяце говорил о готовности и к телефонному разговору, и к встрече в любое время.

Команда Трампа еще до инаугурации приступила к разработке санкционной стратегии против России, чтобы способствовать достижению соглашения между Москвой и Киевом «в ближайшие месяцы», сообщал Bloomberg. По словам его источников, рассматривается два вероятных подхода к стратегии, рассказали источники: в рамках первого Вашингтон сделает «жесты доброй воли» при наличии подвижек, в рамках второго — надавит для влияния на решения. К какому из этих вариантов склоняется сам Трамп — непонятно.

Российская и украинская власти сообщают о готовности к переговорам, но пока выдвигают несовместимые требования. Москва, в частности, категорически против какой-либо интеграции Киева в НАТО, а также требует официального признания Донбасса, Херсонской и Запорожской областей своей территорией. Киев же требует гарантий безопасности, частичного вступления в НАТО и не желает отказываться от претензий на утраченные регионы.