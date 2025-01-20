Фицо рассказал Эрдогану о своей встрече с Путиным

Фицо приезжал в Москву и встречался с Путиным 22 декабря, после того как Зеленский исключил транзит российского газа через Украину

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что рассказал ему о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит Milliyet.

Он также отметил, что у Братиславы и Анкары «абсолютно одинаковые взгляды на войну на Украине».

Анкара может стать посредником в достижении мира и прекращении огня, которого «мы все хотим», убежден он. «Потому что в этой войне нет военного решения», — подчеркнул премьер.

22 декабря Фицо приезжал в Москву и встречался с Путиным после того, как украинский лидер Владимир Зеленский исключил транзит российского газа через Украину. С 1 января истек контракт «Газпрома» на транзит, прокачка топлива остановилась. У России остался один маршрут транзита в Евросоюз — через Турцию. Позднее словацкий премьер пояснил: «Я общался с Путиным о контракте между нами и «Газпромом», в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ».

Эрдоган заявил, что «Украина перекрыла подачу газа в Словакию». По его словам, этот вопрос должен быть решен «путем встречи с министром иностранных дел господином Лавровым и господином Путиным».

Путин заявлял, что Россия «не отказывалась никогда от поставок в Европу» и оплачивала транзит газа, несмотря на конфликт. «Потом почему-то кому-то в голову там в Киеве пришло, что это надо закрыть», — говорил он.