Глава Приднестровья обратился к Санду из-за газа: «сдержите слово»

Вадим Красносельский (Фото: Владислав Бачев / Reuters)

Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой не мешать поставкам российского газа в регион. По словам Красносельского, власти Молдавии делают все, чтобы «усугубить существующий кризис» с поставками сырья.

«Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к Вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте все, от Вас зависящее. Сдержите данное Вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье», — написал Красносельский в своем Telegram-канале.

Красносельский также привел цитаты из выступлений Санду на брифинге 14 января. В частности, президент Молдавии заявила, что «Кишинев не препятствует поставкам российского газа» и заинтересован в том, чтобы кризис закончился.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Приднестровье рассматривают возможность поставок газа путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. По словам собеседника издания, расходы предполагается покрывать из российского бюджета.

Источник подчеркивал, что речь идет о закупках около 3 млн куб. м в сутки с января по апрель 2025 года. Этого объема должно хватить для покрытия внутреннего потребления в регионе, но не для того, чтобы экспортировать электроэнергию на правый берег, отмечало издание.

Как отмечали собеседники газеты, поставки «Тираспольтрансгазу» планирует осуществлять компания Natural Gaz D.C., а не «Молдовагаз», не обладающий монополией на поставки в республику. Эту информацию молдавскому порталу NewsMaker подтвердил совладелец молдавской Natural Gaz D.C. Аркадий Викол. По его словам, компания заключила рамочный контракт на поставку 2–3 млн куб. м газа в сутки с «Тираспольтрансгазом». Викол отмечал, что компания не поставляет российский газ и не покупает его. По его словам, газ будет поставлен в Приднестровье, если власти выразят заинтересованность в поставках сырья в регион.