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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Ушаков объяснил, кто может позвонить первым при разговоре Путина и Трампа

Ушаков подтвердил возможность звонка Путина или Трампа в любой момент
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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп и Путин выражали готовность к контактам друг с другом, в том числе встрече. Но будущий президент США говорил, что сможет предпринять какие-либо шаги только после инаугурации
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: ABACA / ТАСС)

Телефонный разговор может стать первым этапом контактов президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, любой из них в любой момент может стать инициатором диалога, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

«Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок», — отметил помощник главы государства.

Ушаков добавил, что в Москве «спокойно ожидают», когда Трамп придет в Овальный кабинет, после чего может начаться решение вопроса о диалоге. По его словам, если стороны обоюдно выражают желание о переговорах, сначала будут закрытые контакты Белого дома и администрации президента России, затем будет обсуждаться возможность разговора глав государств.

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Дональд Трамп

Трамп 14 января сообщил, что собирается в ближайшее время встретиться с Путиным, который тоже «хочет встретиться». Республиканец отметил, что для встречи ему необходимо «попасть в офис», то есть контакты возможны только после инаугурации 20 января.

Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время. Он отметил, что не разговаривал с ним более четырех лет, то есть с предыдущего срока будущего американского лидера.

Избранный президент США отмечал, что для разрешения конфликта на Украине «есть только одна стратегия, и она зависит от Путина». «Я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не совсем удачно», — указал Трамп.

Reuters со ссылкой на источники писал, что советники будущего президента поддерживают предоставление Украине осязаемых гарантий безопасности, но не считают возможным присоединение Киева к НАТО, по меньшей мере «в обозримом будущем». Украина настаивает на том, чтобы ее пригласили в альянс и чтобы ей дали гарантии безопасности.

Bloomberg сообщал, что команда Трампа начала разработку стратегии санкций против России, которая будет способствовать достижению соглашения между Москвой и Киевом «в ближайшие месяцы».

Россия называла среди условий для начала переговоров и прекращения огня вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; отказ Украины от членства в НАТО; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне, снятие санкций и т.д.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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