Трамп запланировал «шокировать систему» сотней указов в первый день
В первый день президентства Дональд Трамп намерен подписать более 100 указов, сообщили CNN источники, знакомые с планами республиканца. Источник Reuters дает оценку в более 200 указов.
Собеседники CNN заявили, что распоряжения будут направлены на увеличение производства энергии в США, усиление пограничного контроля и т.д. Также в планы входит сохранение доступа к соцсети TikTok для американцев.
«Мы хотим прийти и показать, насколько мы серьезны. Трамп вернулся, пришло время действовать. Это будет шоком для системы», — сказал один из советников избранного президента в комментарии телеканалу.
Другой советник Трампа назвал запланированные действия «стремительными, очень интенсивными».
CNN отмечает, что Трамп обещал подписать более сотни указов в свой первый день президентства, выступая перед сенаторами-республиканцами ранее в январе. Многие из запланированных действий 19 января раскрыл высокопоставленным республиканцам в конгрессе будущий замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
В частности, запланирован комплекс масштабных иммиграционных мер, в том числе введение чрезвычайного положения на границе и включение наркокартелей в список террористических организаций. Меры затронут и мигрантов, уже находящихся на территории США. «Вы увидите самолеты для депортации, сообщения о происходящих арестах, действия ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) в юрисдикциях-убежищах», — сказал CNN один из источников, ссылаясь на планы новой администрации по депортации.
По информации CNN, также Трамп собирается ввести чрезвычайное положение, связанное с энергетикой, чтобы отменить большинство принятых администрацией Джо Байдена указов в этой отрасли, включая ограничения на бурение на шельфе и на экспорт сжиженного природного газа.
Инаугурация республиканца состоится 20 января. На последнем перед ней митинге он пообещал отменить все «глупые» указы Байдена и принять множество новых, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми».
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