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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп запланировал «шокировать систему» сотней указов в первый день

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день и шокировать систему
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп в первый же день президентства намерен подписать более 100 указов, связанных с миграционной политикой, энергетикой и другими сферами, сообщает CNN. Reuters пишет о более 200 запланированных к подписанию документах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Global Look Press)

В первый день президентства Дональд Трамп намерен подписать более 100 указов, сообщили CNN источники, знакомые с планами республиканца. Источник Reuters дает оценку в более 200 указов.

Собеседники CNN заявили, что распоряжения будут направлены на увеличение производства энергии в США, усиление пограничного контроля и т.д. Также в планы входит сохранение доступа к соцсети TikTok для американцев.

«Мы хотим прийти и показать, насколько мы серьезны. Трамп вернулся, пришло время действовать. Это будет шоком для системы», — сказал один из советников избранного президента в комментарии телеканалу.

Другой советник Трампа назвал запланированные действия «стремительными, очень интенсивными».

CNN отмечает, что Трамп обещал подписать более сотни указов в свой первый день президентства, выступая перед сенаторами-республиканцами ранее в январе. Многие из запланированных действий 19 января раскрыл высокопоставленным республиканцам в конгрессе будущий замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

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В частности, запланирован комплекс масштабных иммиграционных мер, в том числе введение чрезвычайного положения на границе и включение наркокартелей в список террористических организаций. Меры затронут и мигрантов, уже находящихся на территории США. «Вы увидите самолеты для депортации, сообщения о происходящих арестах, действия ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) в юрисдикциях-убежищах», — сказал CNN один из источников, ссылаясь на планы новой администрации по депортации.

По информации CNN, также Трамп собирается ввести чрезвычайное положение, связанное с энергетикой, чтобы отменить большинство принятых администрацией Джо Байдена указов в этой отрасли, включая ограничения на бурение на шельфе и на экспорт сжиженного природного газа.

Инаугурация республиканца состоится 20 января. На последнем перед ней митинге он пообещал отменить все «глупые» указы Байдена и принять множество новых, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми».

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Дональд Трамп инаугурация указы США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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