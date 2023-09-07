Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

Фото: BP / Getty Images

Президент США Джо Байден решил отменить выданные предыдущей администрацией разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений, сообщается на сайте Белого дома.

Решение позволит сохранить арктические земли и дикую природу, утверждают в администрации Белого дома. «Поскольку из-за климатического кризиса температура на Аляске поднимается в два раза быстрее, чем в других частях мира, мы ответственны за то, чтобы сохранить этот ценный регион», — говорится в заявлении Байдена.

CNN отмечает, что администрация Байдена аннулирует семь договоров на аренду участков на территории национального Арктического заповедника дикой природы, которые согласовала администрация его предшественника Дональда Трампа. Также решение не позволит проводить бурение на территории Национального нефтяного заповедника.

Трамп предложил добывать нефть на территории заповедника в сентябре 2019 года. The Wall Street Journal писала, что разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. При этом американские экологи заявляли, что добыча нефти в заповеднике нарушит экосистему Аляски и нанесет серьезный ущерб природе.

До предложения Трампа прибрежная равнина Арктического национального заповедника была закрыта для разведки и добычи нефти и газа. Споры о том, можно ли добывать там нефть, ведутся с конца 1970-х годов.