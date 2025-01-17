 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Politico узнало, что Трамп намерен объявить ЧП для борьбы с мигрантами

Politico: команда Трампа хочет ввести режим ЧП в США для борьбы с мигрантами
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Команда Трампа намерена объявить режим ЧП для расширения полномочий в борьбе с миграцией. Президент закроет границу для нелегалов и постепенно приступит к массовым депортациям, а также отменит защиту от них, говорят источники
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день после инаугурации намерен подписать «поток иммиграционных указов», в том числе о чрезвычайном положении для борьбы с мигрантами, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами будущей администрации.

Первая неделя Трампа у власти продемонстрирует, что новая администрация возвращается к жесткой иммиграционной политике, сказали изданию собеседники. По их данным, команда Трампа готовится объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Это даст президентской администрации дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания по обеспечению безопасности границы и депортации нелегалов, сказали порталу четыре источника.

Трамп также будет активно противодействовать нелегальным попыткам пересечь границу и постепенно приступит к массовым депортациям. В первый день после инаугурации избранный президент намерен послать сигнал, что граница закрыта для нелегальных мигрантов и что любой, кто проживает на территории США незаконно, особенно тот, кто совершил преступления, не застрахован от выдворения, отметили источники.

Республиканец подпишет указы и предпримет ряд действий, которыми запустит процесс возрождения своей иммиграционной политики в первый срок, таким образом, сведя на нет усилия администрации Байдена в этой сфере. В частности, будут расширены полномочия иммиграционной и таможенной полиции, отмечают источники.

Однако маловероятно, что Трамп сможет реализовать некоторые из своих обещаний, которые он обещал выполнить в первый день: это масштабные усилия по депортации и отмена гражданства по праву рождения, пишет Politico. Издание связало это с юридическими и логистическими проблемами, а также необходимостью поддержки со стороны конгресса, который должен одобрить соответствующие законы и согласовать финансирование. Член палаты представителей от штата Калифорния, республиканец Дарелл Исса, подтвердил это изданию.

О том, что команда Трампа готовит крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов, еще в мае 2024 года писала The Wall Street Journal. Среди предлагаемых мер источники издания называли ускорение слушаний по предоставлению убежища, чтобы просителей могли скорее выслать, и отмену защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов, предоставленную администрацией Джо Байдена. Также Трамп намерен заставить страны по всему миру принять обратно как можно больше своих депортированных граждан.

Однако советники Трампа столкнутся с рядом проблем, когда начнут воплощать в реальность его обещания, писала газета. Кроме необходимой поддержки конгресса издание указывало на перегруженность иммиграционных судов, нехватку сотрудников в иммиграционных и таможенных службах и концентрацию мигрантов в городах, контролируемых демократами.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп США мигранты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
МВД назвало дату запуска работы публичного реестра нелегальных мигрантов
Общество
WSJ назвала пять преград для реализации иммиграционной политики Трампа
Политика
Трамп пригрозил депортировать поддерживающих ХАМАС иммигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 18:07
Лихачева после ухода из Пушкинского музея назвала лучшее место на ЗемлеОбщество, 23:28
Банк России зарегистрировал первую в 2025 году платежную системуФинансы, 23:21
Великобритания и Польша решили заключить соглашение в области обороныПолитика, 23:12
Суд в Москве арестовал имущество блогера ЛерчекОбщество, 22:47
Spiegel узнал о предложении беженцам до €1700 за возвращение в СириюПолитика, 22:44
Путин напомнил, почему Громыко называли «Мистер Нет»Политика, 22:42
На территории предприятия в Калужской области начался пожар из-за дронаПолитика, 22:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Politico узнало, что Трамп намерен объявить ЧП для борьбы с мигрантамиПолитика, 22:27
Макрона угостили кофе и стритфудом в Бейруте. ВидеоПолитика, 22:21
Фицо предложил Зеленскому встречу на форуме в ДавосеПолитика, 22:10
Блинкен назвал позицию Киева условием успеха сделки Трампа по УкраинеПолитика, 22:08
Жену и детей Ходорковского захотели выписать из квартиры в МосквеОбщество, 22:07
В многоквартирном доме в Нижегородской области взорвался газОбщество, 21:59
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFCСпорт, 21:54