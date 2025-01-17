Politico узнало, что Трамп намерен объявить ЧП для борьбы с мигрантами

Команда Трампа намерена объявить режим ЧП для расширения полномочий в борьбе с миграцией. Президент закроет границу для нелегалов и постепенно приступит к массовым депортациям, а также отменит защиту от них, говорят источники

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп в первый день после инаугурации намерен подписать «поток иммиграционных указов», в том числе о чрезвычайном положении для борьбы с мигрантами, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами будущей администрации.

Первая неделя Трампа у власти продемонстрирует, что новая администрация возвращается к жесткой иммиграционной политике, сказали изданию собеседники. По их данным, команда Трампа готовится объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. Это даст президентской администрации дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания по обеспечению безопасности границы и депортации нелегалов, сказали порталу четыре источника.

Трамп также будет активно противодействовать нелегальным попыткам пересечь границу и постепенно приступит к массовым депортациям. В первый день после инаугурации избранный президент намерен послать сигнал, что граница закрыта для нелегальных мигрантов и что любой, кто проживает на территории США незаконно, особенно тот, кто совершил преступления, не застрахован от выдворения, отметили источники.

Республиканец подпишет указы и предпримет ряд действий, которыми запустит процесс возрождения своей иммиграционной политики в первый срок, таким образом, сведя на нет усилия администрации Байдена в этой сфере. В частности, будут расширены полномочия иммиграционной и таможенной полиции, отмечают источники.

Однако маловероятно, что Трамп сможет реализовать некоторые из своих обещаний, которые он обещал выполнить в первый день: это масштабные усилия по депортации и отмена гражданства по праву рождения, пишет Politico. Издание связало это с юридическими и логистическими проблемами, а также необходимостью поддержки со стороны конгресса, который должен одобрить соответствующие законы и согласовать финансирование. Член палаты представителей от штата Калифорния, республиканец Дарелл Исса, подтвердил это изданию.

О том, что команда Трампа готовит крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов, еще в мае 2024 года писала The Wall Street Journal. Среди предлагаемых мер источники издания называли ускорение слушаний по предоставлению убежища, чтобы просителей могли скорее выслать, и отмену защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов, предоставленную администрацией Джо Байдена. Также Трамп намерен заставить страны по всему миру принять обратно как можно больше своих депортированных граждан.

Однако советники Трампа столкнутся с рядом проблем, когда начнут воплощать в реальность его обещания, писала газета. Кроме необходимой поддержки конгресса издание указывало на перегруженность иммиграционных судов, нехватку сотрудников в иммиграционных и таможенных службах и концентрацию мигрантов в городах, контролируемых демократами.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.