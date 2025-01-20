 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Посол Германии предрек изменение конституционного порядка в США Трампом

Reuters: посол Германии предрек изменение конституционного порядка в США Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Посол Германии в США выразил опасения, что Трамп изменит конституционный порядок в США, сконцентрирует власть в своих руках, будет ограничивать независимость СМИ и правоохранительных органов
Меланья и Дональд Трамп
Меланья и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Новая американская администрация Дональда Трампа собирается пойти на изменение конституционного порядка в стране, говорится в конфиденциальном информационном документе, подписанном послом Германии в США Андреасом Михаэлисом, сообщает Reuters.

В документе планы Трампа на второй срок описаны как «максимальное нарушение» существующих в стране порядков и «переосмысление» конституционного строя с «максимальной концентрацией власти у президента за счет конгресса и федеральных штатов».

«Основные демократические принципы и сдержки и противовесы будут в значительной степени подорваны, законодательный орган, правоохранительные органы и СМИ будут лишены своей независимости и будут использоваться в качестве политического рычага, крупные технологические компании получат совместное управление», — говорится в документе.

Элементами американской власти, которые будет использовать Трамп для достижения этих целей, названы Минюст, ФБР, Верховный суд и судебная система в целом. Кроме того, указывает посол, Трамп выступает с судебными исками против критиков и СМИ, а его соратник Илон Маск (владелец соцсети Х) — «манипулирует алгоритмами и блокирует аккаунты».

Reuters отмечает, что эти данные представляют собой «откровенное мнение высокопоставленного немецкого чиновника».

Трамп пообещал отменить все «глупые» указы Байдена
Политика
Дональд Трамп

20 января Трамп вступит в должность президента. В своей последней речи перед инаугурацией он описал некоторые свои планы на грядущий срок:

  • пообещал отменить «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, и издать указы, которые указы, сделают американцев «чрезвычайно счастливыми»;
  • остановить «вторжение» мигрантов в США и начать крупнейшую в истории США кампанию по депортации;
  • завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну;
  • начать в США разработку противоракетной системы, похожей на израильский «Железный купол» и т. д.

По данным источника Reuters, в первый день второго президентского срока Трамп намерен подписать более 200 распоряжений.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Германия США Конституция
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Россияне раскрыли свое отношение к Трампу
Общество
Уолтц отметил решительность Трампа закончить конфликт на Украине
Политика
Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со стола
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Минобороны подало иски еще на 4 млрд руб. к Военно-строительной компанииОбщество, 06:38
Посол Германии предрек изменение конституционного порядка в США ТрампомПолитика, 06:07
В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку авиарейсовПолитика, 05:53
Выручка Турции от продажи сериалов в 2024 году превысила $500 млнОбщество, 05:45
Россияне раскрыли свое отношение к ТрампуОбщество, 05:25
Байден в последний день на посту президента заявил, что никуда не уходитПолитика, 05:12
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елкиОбщество, 04:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Амурского бизнесмена приговорили к штрафу в ₽48 млн по делу о хищенииОбщество, 04:39
Израиль освободил 90 заключенных из Палестины в рамках сделки с ХАМАСПолитика, 04:22
Друг Трампа посчитал возможной новую попытку убийства будущего президентаПолитика, 04:09
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировойПолитика, 03:49
В России вступил в силу приказ о скидке 50% на авиабилеты для детейЭкономика, 03:25
Трамп назвал Овечкина великим игрокомСпорт, 03:17
Эксперты указали на риск взлома Telegram через QR-коды на домовые чатыТехнологии и медиа, 03:00