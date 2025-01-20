Посол Германии предрек изменение конституционного порядка в США Трампом

Посол Германии в США выразил опасения, что Трамп изменит конституционный порядок в США, сконцентрирует власть в своих руках, будет ограничивать независимость СМИ и правоохранительных органов

Меланья и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Новая американская администрация Дональда Трампа собирается пойти на изменение конституционного порядка в стране, говорится в конфиденциальном информационном документе, подписанном послом Германии в США Андреасом Михаэлисом, сообщает Reuters.

В документе планы Трампа на второй срок описаны как «максимальное нарушение» существующих в стране порядков и «переосмысление» конституционного строя с «максимальной концентрацией власти у президента за счет конгресса и федеральных штатов».

«Основные демократические принципы и сдержки и противовесы будут в значительной степени подорваны, законодательный орган, правоохранительные органы и СМИ будут лишены своей независимости и будут использоваться в качестве политического рычага, крупные технологические компании получат совместное управление», — говорится в документе.

Элементами американской власти, которые будет использовать Трамп для достижения этих целей, названы Минюст, ФБР, Верховный суд и судебная система в целом. Кроме того, указывает посол, Трамп выступает с судебными исками против критиков и СМИ, а его соратник Илон Маск (владелец соцсети Х) — «манипулирует алгоритмами и блокирует аккаунты».

Reuters отмечает, что эти данные представляют собой «откровенное мнение высокопоставленного немецкого чиновника».

20 января Трамп вступит в должность президента. В своей последней речи перед инаугурацией он описал некоторые свои планы на грядущий срок:

пообещал отменить «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, и издать указы, которые указы, сделают американцев «чрезвычайно счастливыми»;

остановить «вторжение» мигрантов в США и начать крупнейшую в истории США кампанию по депортации;

завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну;

начать в США разработку противоракетной системы, похожей на израильский «Железный купол» и т. д.

По данным источника Reuters, в первый день второго президентского срока Трамп намерен подписать более 200 распоряжений.