Трамп пообещал отменить все «глупые» указы Байдена

Трамп выступил с последней речью перед инаугурацией. По его словам, вступив в должность президента, он отменит «глупые» указы предыдущего и примет указы, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми»

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Вступающий в должность президента США 20 января Дональд Трамп пообещал отменить «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, об этом республиканец заявил, выступая с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally. Трансляцию вел Fox News.

«Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис», — сказал он.

Также президент заявил, что примет новые указы, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми».

«Завтра вы увидите нечто. Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов», — сказал он (цитата по The Washington Post).

Трамп также заявил, что намерен «вернуть» страну, выступил с критикой «радикальных левых идеологий». Кроме того, он допустил, что были попытки сфальсифицировать прошедшие выборы, но они не удались, так как много людей отдали голоса за республиканца.

Будущий президент также напомнил, что предприниматель Илон Маск, который активно поддерживал его в ходе предвыборной кампании и после победы, возглавит Департамент эффективности государственного управления. После этого Маск вышел на сцену вместе с сыном. Трамп поблагодарил Маска за его достижения.

Предвещая возвращение Трампа в Белый дом, журнал Time выпустил новую обложку, на которой избранный глава государства сметает стопки документов с президентского стола. На ней написано «Он вернулся».

Кроме бумаг, политик скидывает со стола телефон, наполненный бокал и солнцезащитные очки, в которых часто запечатлен на фото Байден.

Уходящий президент в своей прощальной речи заявил, что власть в США концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей», это опасная тенденция, так как в стране «формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния», которая угрожает демократии.

Новой администрации Байден пообещал успеха, отметив, что он хочет, «чтобы Америка была успешной».