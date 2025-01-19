Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со стола

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На новой обложке журнала Time появился избранный президент США Дональд Трамп, который сметает документы с президентского стола.

«Он вернулся», — написано на обложке.

Обложка появилась на сайте издания.

Кроме бумаг, политик скидывает со стола телефон, наполненный бокал и солнцезащитные очки, в которых часто запечатлен на фото нынешний американский лидер Джо Байден.

В ноябре 2024 года Time уже выходил с фотографией Трампа на обложке. Журнал вышел после победы республиканца на выборах. В качестве обложки выбрали изображение, на котором Трамп стоит на фоне американских флагов. Он улыбается и смотрит в сторону множества снимающих его камер. Надпись на фото гласила: «Как Дональд Трамп сделал это — снова».

Конгресс США в начале января официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января он станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов. Политик по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 млн голосов.