 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со стола

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со стола
Video

На новой обложке журнала Time появился избранный президент США Дональд Трамп, который сметает документы с президентского стола.

«Он вернулся», — написано на обложке.

Обложка появилась на сайте издания.

Кроме бумаг, политик скидывает со стола телефон, наполненный бокал и солнцезащитные очки, в которых часто запечатлен на фото нынешний американский лидер Джо Байден.

Time представил обложку нового номера с победившим на выборах Трампом
Политика
Фото:TIME / X

В ноябре 2024 года Time уже выходил с фотографией Трампа на обложке. Журнал вышел после победы республиканца на выборах. В качестве обложки выбрали изображение, на котором Трамп стоит на фоне американских флагов. Он улыбается и смотрит в сторону множества снимающих его камер. Надпись на фото гласила: «Как Дональд Трамп сделал это — снова».

Конгресс США в начале января официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января он станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов. Политик по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 млн голосов.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп США Time
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп потребовал половину акций TikTok для продолжения работы в США
Бизнес
Уолтц отметил решительность Трампа закончить конфликт на Украине
Политика
Time представил обложку нового номера с победившим на выборах Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со столаПолитика, 22:53
В России потребовали изъять активы производителя водки за поддержку ВСУБизнес, 22:45
Президент Грузии в честь Крещения помиловал более 600 осужденныхПолитика, 22:26
Уолтц отметил решительность Трампа закончить конфликт на УкраинеПолитика, 21:59
У главного тренера «Спартака» Станковича родилась дочьСпорт, 21:51
Советник Трампа анонсировал «решения по Ирану» в февралеПолитика, 21:50
Самолет рейса Москва — Саранск вернулся в ШереметьевоОбщество, 21:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
РПЛ опустилась на 73-е место в рейтинге сильнейших чемпионатов мираСпорт, 21:30
Зарубин опубликовал архивные кадры с прямой линией Путина в КиевеПолитика, 21:18
Три заложницы ХАМАС прибыли в Израиль. ВидеоПолитика, 20:38
В Киеве на радиостанции «Армия FM» произошел взрывОбщество, 20:34
«Нелепо и позорно». Достоин ли Махачев звания лучшего бойца UFССпорт, 20:30
«Реалу» отменили три гола, но он все равно разгромил «Лас-Пальмас»Спорт, 20:28
Илон Маск поддержал отказ Джоковича от интервью на кортах Austraian OpenСпорт, 20:17