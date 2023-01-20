Рогов сообщил о резком усилении боевых действий в Запорожской области
На запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.
«ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в ДНР и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области», — написал он.
Рогов напомнил, что российские военные перешли в «локальное наступление» близ города Орехова (расположен приблизительно в 60 км от находящегося под контролем Киева Запорожья). Четыре населенных пункта были заняты российскими войсками и «находятся под плотным огневым контролем». О переходе в наступление и взятии населенных пунктов Рогов говорил накануне. Минобороны России о начале наступления близ Орехова не сообщало.
20 января в ведомстве заявили, что на запорожском направлении в ходе наступления был взят населенный пункт Лобковое. Кроме того, российские военные заняли Клещеевку в Донецкой народной республике.