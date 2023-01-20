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Рогов сообщил о резком усилении боевых действий в Запорожской области

Рогов: на запорожском направлении резко усилились боевые действия
По его словам, российские войска вели огонь близ населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

На запорожском направлении резко возросла интенсивность боевых действий, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.

«ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в ДНР и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области», — написал он.

Рогов напомнил, что российские военные перешли в «локальное наступление» близ города Орехова (расположен приблизительно в 60 км от находящегося под контролем Киева Запорожья). Четыре населенных пункта были заняты российскими войсками и «находятся под плотным огневым контролем». О переходе в наступление и взятии населенных пунктов Рогов говорил накануне. Минобороны России о начале наступления близ Орехова не сообщало.

20 января в ведомстве заявили, что на запорожском направлении в ходе наступления был взят населенный пункт Лобковое. Кроме того, российские военные заняли Клещеевку в Донецкой народной республике.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Рогов Запорожская область Военная операция на Украине
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