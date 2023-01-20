Глава Военного комитета НАТО рассказал об уроках конфликта на Украине

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса нужно вкладываться в развитие ПВО и увеличивать запасы боеприпасов, «готовиться к будущему, но и уметь вести войну прошлого»

Роб Бауэр (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В ближайшие годы страны-члены НАТО будут заниматься развитием средств противовоздушной обороны (ПВО) и наращивать запасы боеприпасов в ответ на уроки, извлеченные из вооруженного конфликта Москвы и Киева, заявил Bloomberg председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

По словам адмирала, боевые действия на Украине показали, что альянс должен быть готов к «окопным войнам в стиле Первой мировой войны», но также противостоять атакам беспилотников. «Мы должны готовиться к будущему, но также быть способны вести войну прошлого», — сказал он, указывая на решающую роль сухопутных войск, а также ракетные атаки по украинской территории.

В ближайшие десятилетия, считает Бауэр, системы ПВО, способные противостоять баллистическим и крылатым ракетам, истребителям и беспилотникам, станут областью, в которую многие страны будут инвестировать больше средств. Он отметил, что не всем членам Североатлантического альянса нужны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, большинство, скорее всего, будут приобретать системы средней дальности.

Большое значение будут иметь и системы, способные запускать ракеты либо с воздуха по наземной цели, либо с земли по другой наземной цели, считает адмирал.

В конце декабря глава МИДа Сергей Лавров обвинил Украину в попытках вовлечь в конфликт страны НАТО и «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России». Целью США и Североатлантического альянса, в свою очередь, он назвал «существенное ослабление или даже уничтожение» России. В свою очередь президент Владимир Путин убежден, что победа России в военной операции на Украине неизбежна. Осенью он говорил, что Москва начала боевые действия в том числе для того, чтобы уничтожить «антироссийский анклав» на территории Украины. В июле Путин предложил желающим победить Россию на поле боя «попробовать» это сделать.

В январе директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины имело бы глобальные последствия. По ее словам, Запад в таком случае столкнется с экономическими последствиями и вопросом о прочности существующих альянсов. Она призвала поддерживать Украину «настолько сильно, насколько мы можем».