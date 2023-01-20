Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
СК Армении назвал причину пожара в воинской части Общество, 03:01
WP узнала о тайном визите главы ЦРУ в Киев и рассказе о «планах России» Политика, 02:43
Президент Хорватии заявил, что «был холоден» с Лавровым Политика, 02:20
США объявили о пакете помощи Украине с бронемашинами Bradley и Stryker Политика, 02:08
Глава Военного комитета НАТО рассказал об уроках конфликта на Украине Политика, 01:55
Захарова заявила о распространении в США «вируса исключительности» Политика, 01:29
Зеленский упрекнул Шольца в «отсутствии политической воли» из-за танков Политика, 01:14
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Самые дорогие футболисты постсоветского пространства. Список Спорт, 01:00
В Госдепе ответили на слова Медведева о ядерной войне Политика, 00:31
Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть Экономика, 00:29
Во Франции заблокировали счет RT France Политика, 00:08
В Пентагоне поддержали намерение Киева вернуть Крым «любыми средствами» Политика, 00:04
Второй генерал из Госдумы отреагировал на спор о бородах у военных Политика, 00:00
Экономисты оценили шансы на появление новых валют-гегемонов Экономика, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Военного комитета НАТО рассказал об уроках конфликта на Украине

Глава Военного комитета НАТО рассказал об уроках конфликта на Украине для альянса
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса нужно вкладываться в развитие ПВО и увеличивать запасы боеприпасов, «готовиться к будущему, но и уметь вести войну прошлого»
Роб Бауэр
Роб Бауэр (Фото: Johanna Geron / Reuters)

В ближайшие годы страны-члены НАТО будут заниматься развитием средств противовоздушной обороны (ПВО) и наращивать запасы боеприпасов в ответ на уроки, извлеченные из вооруженного конфликта Москвы и Киева, заявил Bloomberg председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

По словам адмирала, боевые действия на Украине показали, что альянс должен быть готов к «окопным войнам в стиле Первой мировой войны», но также противостоять атакам беспилотников. «Мы должны готовиться к будущему, но также быть способны вести войну прошлого», — сказал он, указывая на решающую роль сухопутных войск, а также ракетные атаки по украинской территории.

В ближайшие десятилетия, считает Бауэр, системы ПВО, способные противостоять баллистическим и крылатым ракетам, истребителям и беспилотникам, станут областью, в которую многие страны будут инвестировать больше средств. Он отметил, что не всем членам Североатлантического альянса нужны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, большинство, скорее всего, будут приобретать системы средней дальности.

Большое значение будут иметь и системы, способные запускать ракеты либо с воздуха по наземной цели, либо с земли по другой наземной цели, считает адмирал.

В конце декабря глава МИДа Сергей Лавров обвинил Украину в попытках вовлечь в конфликт страны НАТО и «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России». Целью США и Североатлантического альянса, в свою очередь, он назвал «существенное ослабление или даже уничтожение» России. В свою очередь президент Владимир Путин убежден, что победа России в военной операции на Украине неизбежна. Осенью он говорил, что Москва начала боевые действия в том числе для того, чтобы уничтожить «антироссийский анклав» на территории Украины. В июле Путин предложил желающим победить Россию на поле боя «попробовать» это сделать.

В январе директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины имело бы глобальные последствия. По ее словам, Запад в таком случае столкнется с экономическими последствиями и вопросом о прочности существующих альянсов. Она призвала поддерживать Украину «настолько сильно, насколько мы можем».

Читайте на РБК Pro
Уход западных брендов запустил необратимые процессы: как меняются моллы
Релокация бизнеса в Великобританию: к каким неожиданностям готовиться
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
НАТО Военная операция на Украине
Материалы по теме
Лавров заявил об усилиях Москвы для «трезвости» НАТО и ЕС
Политика
Столтенберг сообщил о консультациях в НАТО по отправке танков Киеву
Политика
Президент Венгрии призвала НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter