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Нацразведка США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины

Нацразведка США: поражение Украины будет иметь глобальные последствия для альянсов Запада
В случае поражения Украины в конфликте с Россией страны Запада столкнутся с экономическими и репутационными последствиями, в том числе с вопросом о прочности существующих альянсов, заявила глава нацразведки США Эврил Хейнс
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Поражение Украины в конфликте с Россией имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада. Об этом, выступая на форуме в Давосе, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, трансляцию вел Reuters.

«В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что конфликт на Украине имеет глобальные последствия», — сказала она.

По ее словам, Запад в случае поражения Украины столкнется с экономическими последствиями и вопросом о прочности существующих альянсов. «Как мы будем урегулировать кризисы в будущем в ситуации, когда есть действующие лица, нарушающие верховенство закона, устав [ООН] и порядок, который мы установили», — подчеркнула Хейнс и призвала поддерживать Украину «настолько сильно, насколько мы можем».

Ранее о том, что конфликт на Украине закончится только при поражении России, говорил канцлер Германии Олаф Шольц. «Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами», — отмечал он, призвав при этом избегать столкновения России и НАТО.

В свою очередь, президент Владимир Путин 18 января заявил, что победа России в спецоперации на Украине неизбежна. Он сравнил режим в Киеве с неонацистами и указал, что конечный результат спецоперации будет достигнут. «Денацификация» Украины была одной из целей, которой Путин объяснял начало военной операции.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам страны 1991 года служит единственным способом завершить боевые действия. Кремль это условие отвергает. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов, никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Нацразведка США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины
Нацразведка США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нацразведка США Военная операция на Украине поражение Украина НАТО
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