Кремль допустил оформление поручений Путина в виде отдельного закона

По словам Пескова, решений о механизме голосования по предложенным президентом поправкам к Конституции пока нет. Ранее он заявлял, что юридически голосование не является обязательным, но Путин решил «посоветоваться» с гражданами

Владимир Путин (Фото: Сергей Куксин / РИА Новости)

Решений о времени и форме голосования по предложенным президентом России Владимиром Путиным изменениям в Конституцию пока нет, они могут быть оформлены в виде отдельного закона или статьи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях — пока на сей счет какого-то окончательного решения нет», — сказал он.

По его словам, есть понимание того, что должно быть голосование, которое «в целом является не обязательным», так как не затрагивает фундаментальных статей, пишет «Интерфакс».

Ранее Песков заявлял, что предложенные президентом поправки не требуют проведения голосования, однако глава государства «посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами». Тогда он говорил, что сроки и порядок проведения голосования будут «формализованы указом президента».