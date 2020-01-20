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Кремль допустил оформление поручений Путина в виде отдельного закона

По словам Пескова, решений о механизме голосования по предложенным президентом поправкам к Конституции пока нет. Ранее он заявлял, что юридически голосование не является обязательным, но Путин решил «посоветоваться» с гражданами
Владимир Путин (Фото: Сергей Куксин / РИА Новости)

Решений о времени и форме голосования по предложенным президентом России Владимиром Путиным изменениям в Конституцию пока нет, они могут быть оформлены в виде отдельного закона или статьи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях — пока на сей счет какого-то окончательного решения нет», — сказал он.

По его словам, есть понимание того, что должно быть голосование, которое «в целом является не обязательным», так как не затрагивает фундаментальных статей, пишет «Интерфакс».

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
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Ранее Песков заявлял, что предложенные президентом поправки не требуют проведения голосования, однако глава государства «посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами». Тогда он говорил, что сроки и порядок проведения голосования будут «формализованы указом президента».

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля, это наиболее вероятная дата, которую обсуждают в Кремле, сообщили РБК три собеседника, близких к администрации президента. Другим вариантом является 26 апреля, но голосование в этот день два источника считают маловероятным.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию
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Какие изменения Путин предложил внести в Конституцию

  • Закрепить роль и статус Госсовета.
  • Дать Думе полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и министров. Президент не сможет их отклонить.
  • Ввести запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для всех членов правительства, глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.
  • Назначать главы силовых ведомств и региональных прокуроров после консультаций с Совфедом.
  • Ужесточить требования к президенту: это должен быть человек, проживающий в России не меньше 25 лет (сейчас десять), у которого не было иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того, из нормы об ограничении полномочий двумя сроками подряд предлагается убрать слово «подряд».
  • Дать Конституционному суду право по запросу президента оценивать законопроекты на их соответствие основному документу перед подписанием.
  • Закрепить, что требования международного права и договоров, а также решения международных судов могут действовать в России только в той части, которая не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также не противоречит Конституции.
  • Дать Совфеду право отрешать судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента за проступки, которые порочат честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судей.
  • Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже уровня прожиточного минимума.
Теги: Конституция, Владимир Путин
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