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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент предложил не возвращаться к ситуации 1980-х годов, когда лидеры страны уходили один за другим, не обеспечив преемственность власти
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.

Путин ответил на вопрос ветерана, который предложил решить «некоторые проблемы, связанные с Конституцией», и не ограничивать полномочия президента конкретным сроком. По словам ветерана, народ потом должен решить, продлевать работу главы государства или освободить его, «поблагодарив за сделанное».

Президент заявил, что понимает, с чем связано это пожелание. «Это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — сказал Путин.

Но потом он вспомнил ситуацию, которая сложилась в середине 1980-х годов, «когда руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти». «Думаю, что лучше к такой ситуации, которая была в середине 1980-х годов, не возвращаться», — сказал Путин. В начале 1980-х годов средний возраст членов Политбюро (высшего органа ЦК КПСС) достиг 70 лет. С 1982 по 1985 год из жизни ушли генсеки ЦК КПСС Леонид Брежнев (75 лет), Юрий Андропов (69 лет) и Константин Черненко (73 года). За эти пять лет также умерли глава правительства Алексей Косыгин (76 лет), главный идеолог партии Михаил Суслов (79 лет), министр обороны Дмитрий Устинов (76 лет).

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В конце декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин предложил убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти. Он пояснил, что отработал два срока подряд, после чего покинул должность президента и впоследствии получил «конституционное право вернуться» на пост. Оговорку «можно было бы отменить», сказал тогда Путин.

Выступая 15 февраля перед Федеральным собранием, Путин также коснулся этой темы. «Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим», — сказал глава государства.

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Согласно действующей редакции ст. 81 главы 4 Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, президент избирается на шесть лет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, президентский срок
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