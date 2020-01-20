Генпрокуратура гарантировала безопасный въезд участнику «списка Титова»

Бизнесмен Александр Аравский, который находится в розыске, может беспрепятственно въехать в Россию, чтобы принять участие в допросе. Об этом говорится в ответе (есть у РБК) Генпрокуратуры уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову. «Избрание Аравскому А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу не планируется, в связи с чем препятствий его возвращению не имеется», — сказано в документе.

В ответе Генпрокуратуры также сообщается, что Аравский находится в розыске. Согласно материалам уголовного дела, он похитил не менее 2,3 млн руб., подделав документы. Ущерб по возбужденному делу возмещен частично.

Ранее Титов обращался в Генпрокуратуру с просьбой не арестовывать Аравского. Бизнесмен — 55-й фигурант так называемого лондонского списка Титова, перечня предпринимателей, находящихся в розыске, которым омбудсмен гарантировал защиту.

Что такое «список Титова» Этот перечень был обнародован в феврале 2018 года после встречи бизнес-омбудсмена с предпринимателями, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. В него вошли бизнесмены, которые хотели бы вернуться в Россию, но опасаются уголовного преследования. К настоящему моменту вернулись 13 фигурантов списка.

Предприниматель в течение 15 лет возглавлял колхоз «Племенное» в Смоленской области, регулярно получавший государственные субсидии. В 2018 году участники торгов обратили внимание на неверные кадастровые номера участков, на которые выделялись субсидии. Они обратились к властям с просьбой проверить это, а Аравский в это время уехал на лечение в Израиль. Вскоре возбудили уголовное дело, а председателя колхоза объявили в розыск. После этого он обратился к Титову, утверждая, что вернул якобы незаконно полученные колхозом субсидии еще до предъявления обвинения.