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Титов попросил зама Чайки помочь первому фигуранту «лондонского списка»
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил замгенпрокурора Леонида Коржинека пересмотреть обвинение бизнесмену Андрею Каковкину — первому участнику списка Титова, вернувшемуся в Россию и осужденному за мошенничество
Борис Титов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов написал письмо замгенпрокурора Леониду Коржинеку с просьбой дополнительно изучить доводы защиты бизнесмена Андрея Каковкина. В обращении он просит пересмотреть позицию гособвинения при апелляции. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердили в аппарате Титова.

Бизнесмен Андрей Каковкин — первый участник списка Титова, вернувшийся в Россию. В конце октября Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. Директору ООО «Торговый дом «ГРИФ» Каковкину вменялось хищение в 2015 году 10 млн руб. у компании МКТ в сговоре с учредителем фирмы ДИТИС Александром Баскаковым.

В письме замгенпрокурора Титов напомнил, что объявленный в розыск Каковкин в июне 2018 года добровольно явился к следователям, после чего его перевели под подписку о невыезде и в августе того же года дело прекратили. Позже прокуратура возобновила расследование. Старший помощник прокурора Кировского района Ростова Олеся Быкадорова поддержала обвинение.

В феврале 2018 года Титов утверждал, что деньги, в хищении которых обвинялся Каковкин, тот на самом деле взял взаймы, но, так как на счета бизнесмена в день подачи заявления истцом был наложен арест, он не мог вернуть их добровольно. В письме замгенпрокурора он указывает, что представитель потерпевшего в суде не знала, кто и как похитил средства МКТ, а большинство свидетелей по делу не считали, что у Каковкина был умысел на хищение. Бизнесмен добросовестно выполнял возложенные на него процессуальные обязанности, ранее не имел судимости, растит двух малолетних детей на иждивении и положительно характеризуется, перечислил омбудсмен. Поэтому даже при доказанности вины приговор представляется Титову «чрезмерно суровым».

Адвокат Каковкина Ольга Селихова сказала РБК, что признаков мошенничества в действиях ее подзащитного нет и нельзя квалифицировать гражданско-правовые отношения как уголовный состав. «Надеемся, при обжаловании право победит и уголовное преследование прекратят. С учетом огромной информационной поддержки и его нахождения в списке Титова шансы есть», — отметила она.

Список Титова был обнародован в феврале 2018 года после встречи бизнес-омбудсмена с предпринимателями, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. В него вошли бизнесмены, которые хотели бы вернуться в Россию, но опасаются уголовного преследования. Как писал в феврале 2018 года Титов, Андрей Каковкин одним из первых подал заявку в «лондонский список», «поверив в справедливость российского правосудия».

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Борис Титов, уголовное дело, Генпрокуратура, Ростов-на-Дону
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