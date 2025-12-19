 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в районе Качи в Севастополе, заявил Развожаев. Только за сегодня в регионе четыре раза объявляли воздушную тревогу. Это третья атака на город за последнюю неделю
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты три воздушные цели в районе Качи, сообщил глава города Михаил Развожаев. Позже он уточнил, что число ликвидированных БПЛА достигло пяти.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона также предупредил жителей, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. По его словам, пули, разгонные модули ракет ПВО, обломки дронов могут упасть на землю. «Берегите себя!» — призвал он.

В городе в четвертый раз (в 19:46 мск) за день объявили воздушную тревогу. До этого сигнал объявляли уже трижды: первую — в 14:33 мск, вторую — в 14:52 мск, третью — в 19:10 мск.

В ночь на 19 декабря силами российской противовоздушной обороны было сбито 94 украинских беспилотных летательных аппарата, атаковавших регионы России. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Последний раз Развожаев сообщал об атаке на регион 17 декабря. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе тогда не пострадали, всего было сбито пять БПЛА.

До этого, 13 декабря, ВСУ также атаковали регион. Были сбиты две воздушных цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. В городе объявляли воздушную тревогу, она продлилась более 30 минут, с 21:07 до 21:45 мск.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Михаил Развожаев Севастополь ПВО ВСУ беспилотники
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

