Силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями

За ночь с 16 на 17 декабря средства ПВО перехватили 94 беспилотника над шестью российскими регионами и двумя морями, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Краснодарском крае — 31. В небе над Ростовской областью перехватили 22 беспилотника. Еще десять сбили над Воронежской областью, по восемь — над Саратовской, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Четыре дрона уничтожили в небе над Волгоградской областью, три — над Брянской.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на шесть районов и город Новошахтинск. По его данным, никто не пострадал.

Оперштаб соседнего Краснодарского края сообщил, что в результате атаки дронов на Славянский район пострадали два человека, их госпитализировали. Повреждения получили не менее пяти домов. Фрагменты беспилотников также упали на территорию частного сектора города Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

На фоне угрозы беспилотной опасности полеты в ночь на 17 декабря приостанавливали аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Саратова, Пензы, Тамбова и Краснодара. В четырех последних, в том числе в краснодарском, сняли ограничения; в остальных меры продолжают действовать. В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.