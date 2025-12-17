 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями

Минобороны: силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями
Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь с 16 на 17 декабря средства ПВО перехватили 94 беспилотника над шестью российскими регионами и двумя морями, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Краснодарском крае — 31. В небе над Ростовской областью перехватили 22 беспилотника. Еще десять сбили над Воронежской областью, по восемь — над Саратовской, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Четыре дрона уничтожили в небе над Волгоградской областью, три — над Брянской.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на шесть районов и город Новошахтинск. По его данным, никто не пострадал.

Два человека пострадали при атаке дронов на район Краснодарского края
Политика

Оперштаб соседнего Краснодарского края сообщил, что в результате атаки дронов на Славянский район пострадали два человека, их госпитализировали. Повреждения получили не менее пяти домов. Фрагменты беспилотников также упали на территорию частного сектора города Славянска-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

На фоне угрозы беспилотной опасности полеты в ночь на 17 декабря приостанавливали аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Саратова, Пензы, Тамбова и Краснодара. В четырех последних, в том числе в краснодарском, сняли ограничения; в остальных меры продолжают действовать. В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны дроны ПВО регионы России Черное море Азовское море

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Число приостановивших за ночь полеты аэропортов увеличилось до семи
Политика
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
Политика
Два человека пострадали при атаке дронов на район Краснодарского края
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 08:17 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 08:17
Как данные меняют российский бизнес и что они говорят о потребителе Радио, 09:02
Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью Общество, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В США физик-ядерщик из MIT был убит в результате нападения в своем доме Общество, 08:58
В Spotify, OpenAI и Oracle теперь два гендиректора. Что это даетПодписка на РБК, 08:55
Как в Ростовской области развиваются электронные сервисы для населения Отрасли, 08:52
Власти ЮАР рассказали о переговорах с Россией о ее гражданах в зоне боев Политика, 08:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дробление перед повышением налогов: какие претензии предъявляет ФНСПодписка на РБК, 08:33
Глава Союза конькобежцев исключил «чудеса» от россиян на Олимпиаде Спорт, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 08:24
Карпин не поставил лучшего футболиста года на первое место в опросе ФИФА Спорт, 08:22
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 08:22
Квартира в Москве vs апартаменты в Дубае: что выгоднее купить в 2026 годуПодписка на РБК, 08:13