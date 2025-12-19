В ВСУ сочли недостаточным кредит от ЕС

Times: в ВСУ сочли, что $100 млрд недостаточно для ведения боев в течение года

Украине недостаточно $100 млрд для ведения боев в течение года, заявил источник Times в ВСУ. По подсчетам экспертов, конфликт обходится стране примерно в $228 310 в минуту, а военные расходы составляют около 30% ВВП Украины

Фото: John Moore / Getty Images

Суммы кредита, который согласовали страны ЕС, в €90 млрд (примерно $105,5 млрд) может быть недостаточно Украине для ведения боевых действий, пишет The Times со ссылкой на неназванных экспертов.

По их оценкам, конфликт обходится республике примерно в $228 310 в минуту.

«Ста миллиардов недостаточно для ведения войны в течение года», — заявил один из источников газеты в украинских вооруженных силах.

По подсчетам экспертов Times, военные расходы Украины составляют около 30% ВВП. Газета отмечает, что во время Второй мировой войны Великобритания тратила более половины своего ВВП на военные цели.

В ночь на 19 декабря лидеры стран Евросоюза после более чем 16 часов обсуждений согласовали выделение Украине беспроцентного кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах из бюджета ЕС. Предложение выделить средства из замороженных в Европе российских активов было отклонено. В обеспечении кредита Киеву не будут участвовать Венгрия, Словакия и Чехия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил, что Украина будет обязана при использовании выделяемых средств отдавать приоритет закупкам оружия у производителей в ЕС. О подобной преференции до этого сообщил Bloomberg, отмечая, что такое обязательство существенно ограничит возможности Киева закупать американское оружие.

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС. «Это значительная поддержка, которая действительно повышает нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы», — написал он в телеграм-канале.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что российские активы будут «заморожены до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки Украине». Решение голосованием о бессрочной блокировке российских средств вместо продления заморозки каждые полгода было принято 12 декабря. В тот же день Центробанк России объявил о решении подать иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где находится большая часть российских активов.

Сумма иска превышает 18 трлн руб. ЦБ объяснил решение «незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России». Как рассказали источники РБК, согласно позиции регулятора, изложенной в иске, заблокированные активы являются федеральной собственностью, а действия Euroclear, которые регулятор считает злоупотреблением правом и нарушением публичного порядка, привели к убыткам в размере €200,1 млрд, из них €18,64 млрд — упущенная выгода.

Также Центробанк связал подачу иска с рассматриваемыми в ЕС механизмами использования российских активов без согласия владельца. После того как такой вариант выделения средств был отклонен, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не собирается отзывать иск.

Euroclear объявил, что готов защищаться в российских судах.