Bloomberg узнал об идее ЕС ограничить траты Киева на американское оружие

ЕС предлагает потратить более половины кредита Киеву за счет российских активов на закупки европейского оружия. Это ограничит для компаний из США возможность участвовать в украинских военных контрактах

Фото: Reuters

ЕС хочет ввести правило Buy European («Покупай европейское») в отношении потенциального кредита Украине за счет заблокированных российских активов, который лидеры попытаются согласовать на саммите в четверг, 18 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на предложение, представленное государствам — членам на этой неделе. Речь идет о том, чтобы более половины средств — до €210 млрд — в течение ближайших лет были потрачены на закупки продукции оборонных предприятий ЕС, предприятий на Украине и в странах — партнерах Евросоюза, таких как Норвегия. Агентство отмечает, что предложение не является окончательным и может быть изменено.

Участие других стран будет ограничено и строго регламентировано, что существенно ограничит возможности Киева использовать кредит для закупки американского оружия, указывает Bloomberg.

Брюссель таким образом стремится обеспечить, чтобы выгода от наращивания военной мощи Украины направлялась непосредственно на поддержку промышленности блока. ЕС применил аналогичные меры в других оборонных инициативах — в частности, в программе кредитования на €150 млрд для совместных закупок вооружений, сообщает агентство.

В то же время блок оставляет за Киевом некоторую гибкость в случае срочной необходимости закупки определенного вооружения, которую невозможно осуществить в рамках данного правила.

Летом Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО, а страны альянса уже поставляют его Киеву. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL). США перестали тратить деньги на Украину и, наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО, заявил американский президент в ноябре.

Предложением предусмотрено выделение до €95 млрд из кредита на макрофинансовую помощь Украине, Киев со своей стороны должен придерживаться демократических процессов и бороться с коррупцией.

В нем также Еврокомиссия наделяется полномочиями требовать от европейских оборонных производителей отдавать приоритет украинским заказам, а также налагать штрафы за несоблюдение этого требования. Кроме того, страны ЕС призываются денонсировать двусторонние инвестиционные договоры с Россией, учитывая «систематическое игнорирование» страной своих обязательств по защите инвестиций ЕС на своей территории.

Планы Евросоюза использовать замороженные российские активы для поддержки Киева столкнулись с противодействием со стороны нескольких государств во главе с Бельгией, где сосредоточена большая часть этих средств. Страна требует надежных гарантий того, что она не будет нести ответственность, если Россия подаст иск о возврате денег.

Москва считает любые схемы использования своих активов воровством и пригрозила судебным разбирательством. ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится большая часть заблокированных средств. По словам источников РБК, сумма иска превышает 18 трлн руб.