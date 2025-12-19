Путин предупредил о конфликте «невиданного» уровня из-за Калининграда

Россия будет «уничтожать» угрозы, подобные блокаде Калининграда, подобные ей действия могут привести к «невиданной» ранее эскалации, заявил Путин. МИД подчеркивал, что Россия будет защищать Калининградскую область всеми средствами

Попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на невиданный уровень, вплоть до крупномасштабного военного конфликта, заявил Путин. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую и онлайн-трансляцию.

Президента спросили, каким мог бы быть ответ России в случае возможной блокады Калининградской области со стороны европейских государств.

Путин выразил надежду, что этого не случится.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. И выведут его на совершенно другой уровень и расширят. вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал он.

В правящей партии Литвы допускали ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию. Президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область. В июне 2022 года власти республики запретили транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге из-за санкций ЕС; в Кремле это решение назвали «нарушением всего и вся». С тех пор основной поток грузов в российский эксклав идет по морю.

На Западе также призывали атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО. В частности, с таким заявлением выступал бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Он заявлял о принадлежности Калининграда Польше. Претензии соседних стран на Калининград оправдывают «глубокие опасения» и действия России по обеспечению безопасности государства, говорил Дмитрий Песков, комментируя схожие слова литовского президента Гитанаса Науседы, сказанные в январе.

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью в июле сказал, что в НАТО спланировали подавление потенциала российских сил в Калининградской области. В МИД на это ответили, что безопасность региона будет обеспечена всеми средствами. Угрозу российские дипломаты видели, в частности, со стороны Дании.