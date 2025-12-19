 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин предупредил о конфликте «невиданного» уровня из-за Калининграда

Путин: блокада Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень
Сюжет
Прямая линия Путина
Россия будет «уничтожать» угрозы, подобные блокаде Калининграда, подобные ей действия могут привести к «невиданной» ранее эскалации, заявил Путин. МИД подчеркивал, что Россия будет защищать Калининградскую область всеми средствами
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на невиданный уровень, вплоть до крупномасштабного военного конфликта, заявил Путин. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую и онлайн-трансляцию.

Президента спросили, каким мог бы быть ответ России в случае возможной блокады Калининградской области со стороны европейских государств.

Путин выразил надежду, что этого не случится.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. И выведут его на совершенно другой уровень и расширят. вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал он.

В Литве допустили ограничение транзита в Калининград
Политика

В правящей партии Литвы допускали ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию. Президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область. В июне 2022 года власти республики запретили транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге из-за санкций ЕС; в Кремле это решение назвали «нарушением всего и вся». С тех пор основной поток грузов в российский эксклав идет по морю.

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

На Западе также призывали атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО. В частности, с таким заявлением выступал бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Он заявлял о принадлежности Калининграда Польше. Претензии соседних стран на Калининград оправдывают «глубокие опасения» и действия России по обеспечению безопасности государства, говорил Дмитрий Песков, комментируя схожие слова литовского президента Гитанаса Науседы, сказанные в январе.

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью в июле сказал, что в НАТО спланировали подавление потенциала российских сил в Калининградской области. В МИД на это ответили, что безопасность региона будет обеспечена всеми средствами. Угрозу российские дипломаты видели, в частности, со стороны Дании.

Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

