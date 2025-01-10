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Политика ,  
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Кремль расценил слова Науседы о Калининграде как притязания на территорию

Гитанас&nbsp;Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Слова литовского президента Гитанаса Науседы о принадлежности Калининграда Литве показывают, что Вильнюс имеет «территориальные притязания» к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — сказал Песков журналистам.

Это оправдывает «глубокие опасения» и действия России по обеспечению безопасности государства, добавил пресс-секретарь.

Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музея
Политика
Здание музея&nbsp;Кристионаса Донелайтиса

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград исторически литовским городом. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — сказал он, комментируя решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области.

Само переименование музея Науседа расценил как «неприемлемую попытку переписать историю».

Музейный комплекс, о котором идет речь, был открыт в 1979 году в поселке Чистые Пруды под Калининградом, в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке в этом месте жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. 9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды».

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Калининградская область Литва Дмитрий Песков Гитанас Науседа
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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